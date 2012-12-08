ضرغامی به مجلس درباره" یک خانواده محترم" توضیح می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ارائه گزارش کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پیوست فرهنگی، ساماندهی دستگاههای فرهنگی و رصد فرهنگی و ادامه بررسی طرح اداره صداوسیما دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی مجلس است.

ارائه توضیحات رئیس سازمان صداوسیما در مورد فیلم " یک خانواده محترم" و ادامه بررسی طرح اداره صداوسیما نیز دستور کار جلسه روز سه شنبه این کمیسیون است.

کارگروه هنر، رسانه و گردشگری نیز امروز و فردا بررسی فرآیند های نظارت بر ساخت و پخش فیلم را در دستور کار دارد.

کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی نیز روز یکشنبه بررسی موضوع عفاف و حجاب را با حضور مسولان وزارت صنعت و معدن و تجارت در دستور کار دارد.

کارگروه خانواده کمیسیون فرهنگی نیز گزارش عملکرد ریاست مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را روز یکشنبه بررسی می کند.