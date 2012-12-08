  1. سیاست
۱۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

سه شنبه در کمیسیون؛

ضرغامی به مجلس درباره" یک خانواده محترم" توضیح می دهد

ضرغامی به مجلس درباره" یک خانواده محترم" توضیح می دهد

رئیس سازمان صداوسیما سه شنبه با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس درباره فیلم " یک خانواده محترم" توضیح می دهد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ارائه گزارش کارشناسان شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص پیوست فرهنگی، ساماندهی دستگاههای فرهنگی و رصد فرهنگی و ادامه بررسی طرح اداره صداوسیما دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون فرهنگی مجلس است.

ارائه توضیحات رئیس سازمان صداوسیما در مورد فیلم " یک خانواده محترم" و ادامه بررسی طرح اداره صداوسیما نیز دستور کار جلسه روز سه شنبه این کمیسیون است.

کارگروه هنر، رسانه و گردشگری نیز امروز و فردا بررسی فرآیند های نظارت بر ساخت و پخش فیلم را در دستور کار دارد.

کارگروه ارشاد و تبلیغات اسلامی نیز روز یکشنبه بررسی موضوع عفاف و حجاب را با حضور مسولان وزارت صنعت و معدن و تجارت در دستور کار دارد.

کارگروه خانواده کمیسیون فرهنگی نیز گزارش عملکرد ریاست مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را روز یکشنبه بررسی می کند.

کد مطلب 1760371

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