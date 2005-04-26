تركيب جديدي را به ازبكستان اعزام مي كنيم

عليرضا اميني سرمربي تيم ملي جودو در گفت وگو با خبرنگار " مهر" در مورد وضعيت آمادگي اين تيم گفت : آخرين مرحله از تمرينات را با هدف رسيدن به مرزآمادگي آغاز نموديم ، همه نفرات در شرايط مناسبي قراردارند ، البته آرش مير اسماعيلي از ناحيه كتف دچار كشيدگي شده كه طبق دستور پزشك بايد يك هفته استراحت كند .

وي درمورد استفاده ازعباس فلاح در وزن 90- كيلو گرم و عدم بكارگيري حسين قمي علي رغم درخشش درتورنمت آذربايجان گفت: حسين قمي يك ماه درتمرينات غيبت داشت هرچند در اذربايجان درخشيد و مدال طلا كسب كرد ولي شرايط اردو نيز اهميت دارد و نمي توان كسي را كه منظم درتمرينات شركت كرده است را كنارزد ، البته فلاح چند سالي عضو تيم ملي است د نتايج خوبي نيز كسب كرده است .

اميني با اشاره به تركيب جديد تيم ملي افزود: چهارنفرازاعضاي اين تيم از تيم ملي جوانان به اين تيم راه پيدا كرده اند و با حضور با تجربه هاي چون ميراسماعيلي، فلاح ، چاه خندق و ميران با تلفيقي از جواني و تجربه به ازبكستان مي رويم و اميدوارم بچه ها نتايج خوبي كسب كنند.

سرمربي تيم ملي جودو درمورد حريفان تيم ملي گفت : كشورهاي كره و ژاپن اصلي ترين رقباي ما هستند ولي در هر وزن تك چهره هاي سايز تيم ها نيز وجود دارند كه مي توانند براي نفرات ما مشكل ساز باشند ، به عنوان مثال چين ،ازبكستان، قزاقستان ، تاجيكستان و آذربايجان در برخي اوزان نفرات شاخصي دارند.

وي درپايان ابرازاميدواري كرد كه تيم ملي جودو دراين دوره نتايج بهتري ازچند دوره قبل كسب كند.