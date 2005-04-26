عليرضا اميني سرمربي تيم ملي جودو در گفت وگو با خبرنگار " مهر" در مورد وضعيت آمادگي اين تيم گفت : آخرين مرحله از تمرينات را با هدف رسيدن به مرزآمادگي آغاز نموديم ، همه نفرات در شرايط مناسبي قراردارند ، البته آرش مير اسماعيلي از ناحيه كتف دچار كشيدگي شده كه طبق دستور پزشك بايد يك هفته استراحت كند .
وي درمورد استفاده ازعباس فلاح در وزن 90- كيلو گرم و عدم بكارگيري حسين قمي علي رغم درخشش درتورنمت آذربايجان گفت: حسين قمي يك ماه درتمرينات غيبت داشت هرچند در اذربايجان درخشيد و مدال طلا كسب كرد ولي شرايط اردو نيز اهميت دارد و نمي توان كسي را كه منظم درتمرينات شركت كرده است را كنارزد ، البته فلاح چند سالي عضو تيم ملي است د نتايج خوبي نيز كسب كرده است .
اميني با اشاره به تركيب جديد تيم ملي افزود: چهارنفرازاعضاي اين تيم از تيم ملي جوانان به اين تيم راه پيدا كرده اند و با حضور با تجربه هاي چون ميراسماعيلي، فلاح ، چاه خندق و ميران با تلفيقي از جواني و تجربه به ازبكستان مي رويم و اميدوارم بچه ها نتايج خوبي كسب كنند.
سرمربي تيم ملي جودو درمورد حريفان تيم ملي گفت : كشورهاي كره و ژاپن اصلي ترين رقباي ما هستند ولي در هر وزن تك چهره هاي سايز تيم ها نيز وجود دارند كه مي توانند براي نفرات ما مشكل ساز باشند ، به عنوان مثال چين ،ازبكستان، قزاقستان ، تاجيكستان و آذربايجان در برخي اوزان نفرات شاخصي دارند.
وي درپايان ابرازاميدواري كرد كه تيم ملي جودو دراين دوره نتايج بهتري ازچند دوره قبل كسب كند.
سرمربي تيم ملي جودو در گفت و گو با" مهر":
تركيب جديدي را به ازبكستان اعزام مي كنيم
تيم ملي جودو ايران آخرين مرحله از تمرينات خود را براي شركت در رقابتهاي قهرماني آسيا آغاز نمود.
عليرضا اميني سرمربي تيم ملي جودو در گفت وگو با خبرنگار " مهر" در مورد وضعيت آمادگي اين تيم گفت : آخرين مرحله از تمرينات را با هدف رسيدن به مرزآمادگي آغاز نموديم ، همه نفرات در شرايط مناسبي قراردارند ، البته آرش مير اسماعيلي از ناحيه كتف دچار كشيدگي شده كه طبق دستور پزشك بايد يك هفته استراحت كند .
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