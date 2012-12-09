بیمه 300 هزار بافنده در کشور /برند فرش قزوین را احیاء می کنیم

محمدباقر آقاعلیخانی در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه فرش دستباف قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سال حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی امسال دو برنامه مهم را در بخش داخلی و خارجی در اولویت برنامه های خود قرار داده ایم.

وی گفت: برای رونق بازار فرش در داخل با برپایی نمایشگاههای فرش دستباف دراستانها، مشاوره در تامین مواد اولیه، نظارت بر بافت فرش و سفارش پذیری از مراکز و ارائه به بخش تک باف تلاش می کنیم تا خواب سرمایه برطرف شده و بخش زیادی از مشکلات فعالان این بخش را برطرف کنیم.

راه اندازی نمایشگاه مجازی فرش

رئیس مرکز ملی فرش ایرانی تصریح کرد: نمایشگاه مجازی فرش را به صورت متمرکز راه اندازی خواهیم کرد تا مرکز سفارش پذیری نیز فعال شود.

این مسئول راه اندازی طرح جامع آماری فرش را از دیگر برنامه های این مرکز ذکر کرد و گفت: با اجرای طرح های یاد شده ارتباط خریدار و فروشنده فرش بدون واسطه برقرار می شود که نقش مهمی در کاهش قیمت ها خواهد داشت.

راه اندازی خانه فرش در سرای سعدالسلطنه

آقاعلیخانی بیان کرد: فرش قزوین با سابقه دیرین خود با فرشهایی مانند اعتماد و اطمینان قابلیت آن را دارد تا با احیاء نقشه و بافت در بازارهای داخلی و خارجی حضور یابد که در این راستا در صددیم "برند فرش قزوین" را احیاء کنیم که آموزش دو هزار نفر در استان آغاز شده است.

وی یادآورشد: ضمن توافق با شهرداری قزوین برای مدت 10 سال 700 مترمربع فضای سرای سعدالسلطنه، بزرگترین کاروان سرای درون شهری که به عنوان فضایی تاریخی و جذاب می تواند بخوبی برای معرفی فرش قزوین مورد استفاده قرار گیرد را در اختیار گرفته ایم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تصریح کرد: با راه اندازی خانه فرش در سرای سعدالسطنه نمایشگاه دائمی با غرفه های رنگرزی، بافت فرش، آموزش، تشکلهای فرش دستباف و فروش، زمینه احیاء و رونق هنر فرش دستباف و برند قزوین را در استان فراهم خواهیم کرد.

آقاعلیخانی اظهارداشت: اگر بتوانیم برند فرش اطمینان و اعتماد قزوین را زنده کنیم کار بزرگی در تقویت این هنر ایرانی انجام شده است.

پرداخت 60 درصد هزینه نمایشگاههای خارجی

این مسئول گفت: برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف امسال 60 درصد هزینه های حضور در نمایشگاههای خارج از کشور و 100 درصد هزینه های اعزام هیئت های طراحی و 70 درصد هزینه های هیئت تجاری فرش از سوی مرکز ملی فرش پرداخت می شود.

وی بیان کرد: بیمه قالیبافان در دولت نهم محقق شد که این کار موجب تامین بخشی از حقوق تلاشگران این صنعت شد همچنین قالیبافی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب شده که کار ارزشمندی در حمایت از صنعتگران است.

برپایی 14 نمایشگاه داخلی

رئیس مرکز ملی فرش ایران از برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی فرش در سال جاری هم خبر داد و اظهارداشت: در سال جاری 14 نمایشگاه در داخل کشور و هفت نمایشگاه در خارج از کشور برپا شده است و تا پایان امسال نیز 15 نمایشگاه داخلی و هشت نمایشگاه خارجی فرش برپا خواهد شد.

این مسئول اظهارداشت: برای تحقق یک میلیارد دلار صادرات فرش الزاماتی باید محقق می شد که پرداخت 30 میلیون دلار برای تبلیغات خارجی و 10 میلیارد تومان برای تبلیغات داخلی از جمله شرایط آن بود که محقق نشده است.

وی پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان فرش را از دیگر راههای حمایت از صنعت فرش دانست و یادآورشد: مدیران بانکهای استان باید با حمایت جدی از پرداخت تسهیلات به بافندگان و تولید کنندگان زمینه تقویت این صنعت را فراهم کنند.

فعالیت دو میلیون بافنده در کشور

آقاعلیخانی از فعالیت بیش از دو میلون بافنده در سراسر کشور خبر داد و تصریح کرد: این بافنده ها با احتساب خانواده های خود هشت میلیون نفر را شامل می شوند که از این صنعت ارتزاق می کنند.

وی گفت: در حال حاضر 300 هزار نفر از بافنده ها در کشور بیمه شده اند و امسال نیز 400 هزار نفر دیگر از تسهیلات بیمه برخوردار خواهند شد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران بیان کرد: در حال حاضر فرش ایران با رقبای جدی روبروست که در این میان هند با 300 میلیون دلار صادرات، پاکستان با 125 میلیون دلار، افغانستان، نپال و ترکیه با حدود 80 تا 90 میلیون دلار و کشور چین رقیب جدی ما هستند که با حمایت لازم باید بتوانیم از فرش ایران حمایت کنیم.

وی بهترین بازار مصرف فرش های ایران را آلمان، ژاپن، امارات، لبنان و چین اعلام کرد و گفت: با حمایت های لازم از تولیدکنندگان قادریم سهم بیشتری از بازارهای جهانی را برای فرش دستباف کشورمان کسب کنیم.