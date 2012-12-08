کمبود پارکینگ مشکل اصلی بقاع شاخص گیلان است

حجت الاسلام ولی عادلی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت رفع مشکلات مزبور تاکید کرد و افزود: تمامی فعالیت های اوقاف در سطح بقاع و موقوفات بر اساس برنامه چشم انداز 20 ساله و پنج ساله توسعه است.

وی همچنین به اجرای برنامه خیمه های معرفت در سطح بقاع اشاره کرد و اظهارداشت: این برنامه آثار مثبتی در بین نسل جوان جامعه داشته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان ظرفیت اجرای کارهای فرهنگی در کشور به ویژه استان را بسیار زیاد دانست و گفت: فرهنگ سازی اصولی در تمامی عرصه ها امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی در ادامه از ساخت صحن دوم حرم حضرت سید جلال الدین اشرف(ع) آستانه اشرفیه خبر داد و گفت: برای خرید املاک و زمین های پیرامون حرم حداقل یک میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان گفت: کمبود پارکینگ و سرویس های بهداشتی در بقاع شاخص استان از مشکلات اساسی است.

عادلی احداث پارکینگ طبقاتی در جوار حرم مطهر را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و افزود: بقاع متبرکه از قطب های فرهنگی کشور هستند.

وی همچنین از تشکیل بنیاد توسعه و عمران در اوقاف و امور خیریه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: کار این بنیاد سرمایه گذاری بر روی موقوفات است.