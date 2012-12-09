90 درصد برنامه های طرح جامع کاهش آلودگی هوا اجرا نشده است

معصومه ابتکار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برنامه جامع کاهش آلودگی هوا در سال 79 تصویب شد که تصویب این برنامه در آن سال کار بسیار بزرگی بود.

به گفته وی، در آن سالها بر اساس این طرح اقدامات بسیار مهمی از جمله استاندارد سازی 57 خط خودرو سازی، متوقف شدن تولید پیکان و حذف سرب از بنزین انجام شد.

ابتکار اظهار داشت: همچنین توسعه حمل و نقل عمومی و گاز سوز شدن خودرو ها از دیگر اقداماتی بود که در این سالها در حال انجام بود.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تصریح کرد: برنامه جامع کاهش آلودگی هوا با مدیریتی قوی داشت پیش می رفت که ناگهان از سال 84 این برنامه تعطیل شد.

وی افزود: در حقیقت با تغییر دولت خیلی از برنامه ها تعطیل شد و بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس 75 درصد برنامه چهارم توسعه اجرا نشده اما به عقیده من بیش از 90 درصد برنامه ها در هفت سال گذشته اجرا نشده است.

ابتکار تأکید کرد : وقتی با توقف برنامه کاهش آلودگی هوا توسط دولت مواجه شدیم خود شورای شهر تصمیم گرفت پیش نویس برنامه کاهش آلودگی هوا را تنظیم کند و این برنامه تصویب و به دولت ابلاغ شد اما عملاً هنوز اجرایی نشده است.