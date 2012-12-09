اجرای طرح ترافیکی محدوده مرکزی تبریز منوط به اجازه استانداری است

یعقوب وحید کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: در سال 86 مطالعه طرح ترافیک بافت مرکزی تبریز در شهرداری تبریز انجام شد و مراحل اداری خود را در شورای ترافیک شهرستان و شورای عالی ترافیک کشور طی و توسط وزیر کشور ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس برآورد مسئولان استانی به ویژه پلیس راهور اجرای این طرح نیازمند زیر ساخت های ترافیکی بود از قبیل ایجاد خیابان ها و پارکینگ های لازم و کنترل مکانیزه طرح .

وحیدکیا ادامه داد: در راستای همین امر شهرداری تبریز اقدام به شناسایی سرمایه گذار بخش خصوصی و سرمایه گذاری حدود پنج میلیارد تومانی در آن کرد که 320 هکتار بافت مرکزی کلانشهر تبریز را در بر می گیرد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز اضافه کرد: هم اکنون تمام زیر ساخت ها تهیه شده که در صورت اجرا حجم انبوهی از ترافیک شهری ، آلودگی هوا و تصادفات خودرویی کاسته می شود.

وحیدکیا تصریح کرد: هم اکنون آماده ایم تا با ابلاغ تاریخ اجرای این طرح در تبریز نیازهای نرم افزاری را برای ساکنان ساکن در طرح یا افراد شاغل در محدوده را تامین کنیم.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت این طرح جریمه محور نیست، گفت: در مدیریت این بخش ترافیکی عوارض محور عمل خواهیم کرد.

وحیدکیا با اشاره به اینکه شهرداری تبریز برای حمل و نقل پاک در سطح این کلانشهر برنامه ریزی های متنوعی انجام داده است ابراز داشت: پیش از این ایستگاه های کرایه دوچرخه برای عموم شهروندان در برخی نقاط شهر در نظر گرفته شد اما متاسفانه موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی شهر مانع از استقبال از آن شد که در صدد رفع ضعف های موجود هستیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز همچنین از مناسب سازی محیط شهری برای معلولان و ناتوانان در این شهر خبر داد و گفت: با مطالعه مسیرهای پر تردد از نظر تاسیسات و اصلاح آنها تلاش داریم تردد راحتی را برای این قشر از جامعه فراهم کنیم که در این زمینه بهزیستی استان هم مشارکت دارد.

وی ابراز امیدواری کرد سال آینده جهش قابل لمسی در این زمینه را در سطح کلانشهر تبریز شاهد باشیم.

وحیدکیا همچنین از توسعه پیاده راهها برای کاهش استفاده از خودرو جهت پیاده محور کردن مردم و تامین سلامت عمومی و کاهش مشکلات ترافیکی خبر داد و گفت: در این زمینه شاهد توسعه پیاده گذرها در خیابان تربیت و کوی ولی عصر و دیگر نقاط شهر هستیم که به محلی برای تفریح و خرید عصرگاهی مردم تبدیل شده است.