كليسا به ساخت پلهاي دوستي بين اسلام و مسيحيت ادامه مي دهد//از گفتگوي مسلمانان و مسيحيان تشكر مي كنم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، پايپ كه در مراسم انتصاب خود با نمايندگان جوامع اسلامي كه در آنجا حاضر شده بودند ديدار مي كرد قدرداني ويژه خود را ازجوامع اسلامي اعلام داشت.

وي گفت:"من قدرداني خود را از رشد گفتگوي بين مسلمانان و مسيحيان هم در سطوح محلي و هم در سطوح بين المللي اعلام مي دارم".

پاپ گفت:"در جهان درگيريها وجود دارد اما اميدوارم صلح برقرار شود.هنوز صلح وظيفه اي است كه تمام مردم بايد به آن متعهد باشند بويژه اين كسانيكه اعتراف مي كنند كه متعلق به مذاهب سنتي هستند و تلاش هاي ما براي اتحاد و گفتگو براي ايجاد صلح و اساس محكم و قوي ارزشمند است و اين براي ما ضرورت ايجاد مي كند تا به گفتگوي خالصانه و درست متعهد شويم".