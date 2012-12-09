عضویت 250خوابگاه غیردولتی در تعاونی/ آماری از پانسیونهای دانشجویی نداریم

منصور حبیبپور گودرزی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساماندهی خوابگاههای غیر دولتی گفت: از سال 89 که ممنوعیت ساخت خوابگاهها آغاز شد، صندوق رفاه دانشجویان، در جهت ساماندهی خوابگاههای غیر دولتی اقدام کرد.
وی افزود: تا سال 90 هیچ تعریفی از خوابگاه غیردولتی نشده بود ولی بعد از تاسیس تعاونی خوابگاه داران غیر دولتی و ابلاغ بخشنامه مبنی بر همکاری با خوابگاههای غیردولتی به دانشگاهها، حدود 250 خوابگاه غیردولتی برای عضویت در تعاونی خوابگاه داران غیردولتی اقدام کردهاند که امیدواریم تا پایان سال تعداد آنها افزایش پیدا کند.
قائم مقام صندوق رفاه دانشجویان درمورد آمار پانسیون های دانشجویی گفت: آماری در این زمینه نداریم و پانسیون دانشجویی از نظر صندوق رفاه، محلی است که تمام ساکنان آن را دانشجویان تشکیل میدهند. نه خانه هایی که در کنار پذیرش افراد دیگر، دانشجو هم پذیرش می کنند.
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