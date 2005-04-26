مراسم معارفه اعضاي شوراي صنفي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، اين مراسم كه مختص توديع اعضاي شوراهاي صنفي دوره ششم و معارفه اعضاي دوره هفتم آن بود با حضور رياست و معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و جمعي از اساتيد برگزار شد.



در اين مراسم دكتر كامران داوري - معاون دانشجويي و فرهنگي اين دانشگاه - با ايراد سخناني اظهار داشت : شوراي صنفي، واحدي دانشجويي است و دانشگاه فردوسي مشهد اولين دانشگاه در سطح كشور است كه در حدود 6 سال قبل اساسنامه آن را تدوين نمود.



وي در ادامه افزود : از جمله وظايف اين شورا كاناليزه كردن درخواست هاي دانشجويان به سمت مسئولان و ايجاد تعامل دو طرفه بين دانشجويان و مسئولان براي درخواست كارهاي شدني دانشجويان است.



گفتني است در پايان مراسم اعضاي صنفي ششم دانشجويان اين دانشگاه با اعتراض از برخورد بد مسئولان با دانشجويان و وضعيت بد بهداشتي و امنيتي خوابگاه ها با توجه به كمبود امكانات رفاهي آنها و همچنين عدم وجود مواد اوليه مناسب براي مصرف در سلف دانشگاه و عدم صرف بودجه هاي اختصاص داده شده به امور دانشگاه و دانشجويان، خواستار رسيدگي و توجه بيشتر مسئولان به اين امور شدند.