مراسم معارفه اعضاي شوراي صنفي دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، اين مراسم كه مختص توديع اعضاي شوراهاي صنفي دوره ششم و معارفه اعضاي دوره هفتم آن بود با حضور رياست و معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و جمعي از اساتيد برگزار شد.
در اين مراسم دكتر كامران داوري - معاون دانشجويي و فرهنگي اين دانشگاه - با ايراد سخناني اظهار داشت : شوراي صنفي، واحدي دانشجويي است و دانشگاه فردوسي مشهد اولين دانشگاه در سطح كشور است كه در حدود 6 سال قبل اساسنامه آن را تدوين نمود.
وي در ادامه افزود : از جمله وظايف اين شورا كاناليزه كردن درخواست هاي دانشجويان به سمت مسئولان و ايجاد تعامل دو طرفه بين دانشجويان و مسئولان براي درخواست كارهاي شدني دانشجويان است.
گفتني است در پايان مراسم اعضاي صنفي ششم دانشجويان اين دانشگاه با اعتراض از برخورد بد مسئولان با دانشجويان و وضعيت بد بهداشتي و امنيتي خوابگاه ها با توجه به كمبود امكانات رفاهي آنها و همچنين عدم وجود مواد اوليه مناسب براي مصرف در سلف دانشگاه و عدم صرف بودجه هاي اختصاص داده شده به امور دانشگاه و دانشجويان، خواستار رسيدگي و توجه بيشتر مسئولان به اين امور شدند.
مراسم معارفه هفتمين دوره اعضاي شوراهاي صنفي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سالن آمفي تئاتر دانشكده مهندسي اين دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" در مشهد، اين مراسم كه مختص توديع اعضاي شوراهاي صنفي دوره ششم و معارفه اعضاي دوره هفتم آن بود با حضور رياست و معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه و جمعي از اساتيد برگزار شد.
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