خروج 10 درصد مددجویان کمیته امداد از چرخه حمایت / اعطای 273 هزار فقره وام

رضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر به تسهیلات کمیته امداد برای خانواده های تحت پوشش اشاره کرد و افزود: پرداخت وام قرض الحسنه، کمک به ازدواج نیازمندان، تامین مسکن، پرداخت کمک هزینه زندگی و رسیدگی به امور ایتام، زنان سرپرست خانوار و دانش آموزان نیازمند از جمله خدماتی است که این نهاد برای خانواده های تحت پوشش انجام می دهد.

به گفته وی، حداقل سرانه پرداختی در سال گذشته یک میلیون تومان به خانواده های نیازمند بود، اما امسال این سرانه ها به دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل اجتماعی کمیته امداد از عدم افزایش اعتبار پرداخت وام به مددجویان خبر داد و اضافه کرد: برای پرداخت وام ها اعتبارات ما افزایش پیدا نکرده است، اما از سایر بودجه های سازمان امکان پرداخت افزایش این سرانه ها را محقق کرده ایم.

نوروزی با اشاره به اینکه در سال گذشته 273 هزار فقره وام پرداخت شد، گفت: در سال جاری این آمار افزایش پیدا کرده است، اما آمار 6 ماهه اول سال هنوز جمع آوری نشده و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی در مورد خروج سالانه مددجویان از چرخه حمایت های کمیته امداد نیز گفت: براساس تشخیص دولت سالانه باید 10 درصد از آمار مددجویان از چرخه خارج شود که البته این میزان ممکن است در یکسال کم یا بیشتر شود.

مدیرکل اجتماعی کمیته امداد در خصوص اشتغال مددجویان نیز گفت: سال گذشته زمینه اشتغال 300 هزار نفر از مددجویان فراهم شد و امسال نیز براساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم زمینه اشتغال و توانمندسازی 500 هزار نفر از مددجویان را فراهم کنیم.