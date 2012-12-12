علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره تغییرات ناگهانی در دولت اظهارداشت: دولت فعلی دولت شوک است و شوک حالت طبیعی دولت محسوب می شود.

وی ادامه داد: ما بارها این شوک را درباره وزیران مختلف تجربه کردیم. برای اولین بار نزدیک به 10 وزیر در دولت جابه جا شد که این یک شوک بود. کارهای این دولت معمولا با شوک همراه است و با شوک از وزیران خداحافظی می کند. این رفتار امروزبه یک رفتار نامعقول پذیرفته شده تبدیل شده و ظاهرا امر طبیعی تلقی می شود.

نماینده تهران گفت: انتظار داریم دولت به ارکان خود و به کسانی که خود منصوب می کند احترام بگذارد. منظور از احترام هم این است که در برکناری و جابه جایی ها رعایت جنبه های اخلاقی بشود .

محجوب گفت: عزل و نصب حق دولت است و کسی نمی تواند منکر این حق شود اما ایجاد شوک برای جامعه خطرناک است هم برای دستگاه اجرایی خطرناک است هم برای کسانی که متصدی دستگاهی هستند. متاسفانه در اقتصاد هم دولت به شوک درمانی معتقد است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره برکناری وزیر ارتباطات نیز خاطرنشان کرد: جابه جایی ها باید با مقدمه و همراه با تعریف قابل قبول انجام شود. این نوع برکناری ها مانند برکناری آقای تقی پور در ماههای پایانی عمردولت تحلیل و تفسیرهای مختلفی را موجب می شود.

وی درخصوص تصمیم دولت برای تشکیل وزارت زیربنایی نیز گفت: مجلس موافق این اقدام نیست زیرا معتقد است که وزارت ارتباطات یک وزارت نرم افزاری است و وزارت زیربنایی یک وزارتخانه سخت افزاری و این دو با هم جمع نمی شوند. بنابراین این دو کنار هم نتایج منفی به بار خواهد آورد.

محجوب گفت: به نظر می رسد در صورتی که دولت برای ادغام وزارت ارتباطات و تشکیل وزارت زیربنایی لایحه هم به مجلس دهد، مجلس با آن مخالفت کند.