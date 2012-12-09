تبدیل جاده های ریگان به پیست سرعت/ ضرورت افزایش نظارت پلیس

به گزارش مهر، جابه جایی پاسگاه پلیس راه شهرستان ریگان و عدم نظارت دقیق بر عملکرد راننده ها باعث شده تصادفات این شهرستان سیر سعودی پیدا کند و طی یک ماه گذشته بیش از 14نفر جان خود را در این محور از دست بدهند.

جاده اصلی شهرستان با توجه به اینکه محور ترانزیتی ریگان به چابهار می باشد و تردد در آن زیاد است به دلیل نبود پاسگاه پلیس راه بر آمار تصادفات آن افزوده شده است.

با توجه به خسارتهایی که براثر تصادفهای رانندگی در این جاده شده است می طلبد مسئولین پلیس راه استان چاره اندیشی نمایند و این پاسگاه را به محل خود برگردانند.

عدم نظارت بر جاده های ریگان موجب افزایش تخلفات رانندگی در محورهای مواصلاتی ریگان که نقش ارتباطی بین کرمان و سیستان و بلوچستان را دارد شده است و جاده ها به پیست سرعت می ماند تا مکانی برای حمل و نقل امن.

جاده های شهرستان ریگان در شرق استان کرمان در واقع نقش ارتباطی بین استان کرمان و سیستان و بلوچستان را ایفا می کند اما این روزها این جاده ها شاهد بروز تصادفات پی در پی است و طبق آمار میزان بروز حوادث فوتی و جرحی در این محورها افزایش چشمگیر یافته است.

عدم وجود نظارت بر محورهای مواصلاتی ریگان سبب شده است که این جاده ها به پیست سرعت برای خودروها تبدیل شود و نتیجه آن خساراتی است که بر اثر بروز حوادث رانندگی برجای می ماند.

در کنار تصادفات در جاده ترانزیتی ریگان – چابهار که بار ترافیکی حمل و نقل جنوبشرق کشور را تحمل می کند این شهرستان که بیشتر بافت روستایی دارد دارای کیلومترها راه روستایی و فرعی است که بیشترین حوادث در این راهها صورت می گیرد.

عدم وجود پاسگاه پلیس راه در این شهرستان باعث شده هر فردی به شیوه خود رانندگی کند، با توجه به اینکه سال گذشته مصوبه ای مبنی بر راه اندازی پاسگاه پلیس راه در این شهرستان مصوب شد اما به دلایل نامعلومی این پاسگاه جابه جا شد و در نقطه ای دیگری از شهرستان همجوار مستقر شد که هیچ تاثیری بر این شهرستان ندارد و شهروندان ریگانی هر روز شاهد تلفات تصادفات هستند.

با توجه به اینکه در جمع چهار شهرستان شرقی استان کرمان ریگان بیشترین آمار تصادفات را در استان دارد مردم ریگان خواستار رسیدگی فوری به این وضعیت هستند.

راننده های عبوری بدون توجه به مقررات دیگران را در معرض خطر قرار می دهند

فرامرز سلطانی یکی از شهروندان ریگانی می گوید: با توجه به اینکه چند سالی است شهرستان ریگان ارتقا یافته وبیش از 70هزار نفر جمعیت دارد و ورودی استان سیستان وبلوچستان می باشد و جاده ترانزیت چابهار از این شهرستان می گذرد تردد وسایل نقلیه زیاد است.

وی می گوید: اما کم لطفی هایی در زمینه راه اندازی پاسگاه پلیس راه در این شهرستان صورت گرفته است و با جابه جایی پاسگاه پلیس راه این محور تبدیل به قتلگاه شده است.

یدالله مهدوی نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان ریگان نیز در گفتگو با مهر می گوید: جاده ترانزیتی ریگان چابهار از مرکز شهرستان ریگان عبور می کند با توجه به اینکه این محور یکی از پرتردد ترین محورهای استان می باشد هفته گذشته 7نفر در سه راهی میراباد امام قلی جان خود را از دست دادند.

وی افزود: مسئولین استان در این زمینه کوتاهی کردند قبلا پاسگاه پلیس راهی در سه راهی ناصریه وجود داشت که شبانه این کانکس را جابه جا نمودند وبا جابه جایی آن بر تلفات جاده ای شهرستان افزوده شد.

نظارت بر جاده تنها راهکار جلوگیری از تصادفهای رانندگی

امین الله گوهری دهیار روستای ناصریه نیز می گوید: قبل از اینکه کانکس پلیس راه در ناصریه راه اندازی شود کلیه زیر ساختهای آن شامل آب برق و سرویس بهداشتی در این مکان راه اندازی شد.

وی افزود: بیش از 1200کامیون شن بار ریزی و با همکاری اداره راه وشهرسازی این مکان آسفالت شد و کانکس پلیس را در این مکان استقرار یافت.

دهیار این روستا می گوید: اما به دلایل نامعلومی شبانه این کانکس جابه جا و در جایی دیگر مستقر شد وی خواستار راه اندازی پاسگاه پلیس راه در این شهرستان شد.

احمد نعمتی یکی از شهروندان ریگانی می گوید برادرم در این محور در اثر تصادف جان خود را از دست داد و3فرزندش یتیم شدند.

وی می گوید: اگر پاسگاه پلیس راه در این شهرستان وجود داشت چنین حوادث ناگواری به وجود نمی آمد.

یک ماه و 14 کشته در جاده ریگان

فرماندار ریگان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه تلفات جاده ای در این شهرستان کام مردم ریگان را تلخ نموده است.

محمد برزنگ گفت: طی یک ماه گذشته تاکنون 14نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند و بسیاری از خانواده ها در این مسیر بی سرپرست شده اند.

وی افزود: با توجه به اینکه این محور یکی از محورهای پرتردد وپر ترافیک استان می باشد و از ریگان تا ایرانشهر به فاصله 300کیلومتری پاسگاه پلیس راهی وجود ندارد هر روز شاهد تلفات جاده ای در این محور هستیم.

فرماندار ریگان گفت: با پیگیریهای صورت گرفته قرار بود پاسگاه پلیس راه در ریگان راه اندازی شود اما تاکنون این امر در شهرستان ریگان تحقق نیافته است.

برزنگ افزود: دو مکان برای راه اندازی پاسگاه پلیس راه در شهرستان تدارک دیده شده است که یکی از این مکانها در ناصریه و مکان دیگری در سه راهی گنبکی آماده بود اما پلیس راه به دلایل نامعلوم آن را جابه جا کرد و در جایی راه اندازی کرد که هیچ تاثیری بر این شهرستان ندارد.

وی افزود: بروز چنین حوادث ناگواری این شهرستان را رکوردار آمار تصادفات کرده که با تداوم این تصادفات وعدم نظارت بر این جاده ها این شهرستان رکوردار امار تصادفات کشوری خواهد شد.

شهرستان ریگان306 آبادی و70هزار نفر جمعیت و بیش از 89کیلومتر راه اصلی 160کیلومتر راه روستایی آسفالته و140کیلومتر راه فرعی و400کیلومتر راه شوشه دارد.

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گزارش: موسی مولائیان