اميدواري اتحاديه اروپا به برگزاري كنفرانس بين المللي درباره عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري فرانسه، بنيتا وييرو والدنر در اين باره افزود: تا پيش از تشكيل دولت جديد عراق نمي توان چنين كنفرانسي برگزار كرد.

وي از مسئولان سياسي عراق خواست با سرعت بخشيدن به رايزني هاي خود زمينه تشكيل دولت عراق را فراهم كنند.



كميسر روابط خارجي اتحاديه اروپا گفت : اين كنفرانس به احتمال زياد اواخر ژوئن برگزار خواهد شد اما چون هنوز دولت جديد عراق تشكيل نشده است زمان دقيق آن را مشخص نكرده ايم .



ايده برگزاري كنفرانس بين المللي درباره عراق را جان كلود يانكر نخست وزير لوكزامبورگ 22 فوريه گذشته در جريان برگزاري كنفرانس اروپا- آمريكا كه با شركت جرج بوش رئيس جمهور آمريكا برگزار شد، مطرح كرده بود.



وزير امور خارجه لوكزامبورگ نيز اعلام كرده بود كه اين كنفرانس شايد در اوايل ژوئن در بروكسل برگزار شود و دولت هاي كمك كننده و همسايگان عراق نيز به آن دعوت خواهند شد.



ازسوي ديگر، يك منبع اروپايي ابراز اميدواري كرد زمان برگزاري اين كنفرانس طي روزهاي آينده مشخص شود.



دراين كنفرانس كه اتحاديه اروپا و آمريكا سازماندهي خواهند كرد، علاوه بر مسئولان عراقي، سازمان هاي منطقه اي مانند اتحاديه عرب، كشورهاي همسايه عراق و نيز كمك كنندگان اصلي به عراق مانند ژاپن شركت خواهند داشت.