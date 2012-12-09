سیدی در اینباره به خبرنگار مهر گفت: در انتظار دریافت پروانه ساخت برای دومین فیلمم هستم که "سیزده" نام دارد. با توجه به اینکه مدتی است درخواست دریافت پروانه ساخت را ارائه دادهایم، امیدوارم این هفته نتیجه نهایی به ما اعلام شود.
وی ادامه داد: تقریبا عوامل و بازیگران فیلم مشخص شدهاند اما ترجیح میدهم بعد از صدور پروانه ساخت نامشان را اعلام کنم. در حال حاضر کار در انتظار تصمیم شورای صدور پروانه ساخت است و امیدوارم به زودی بتوانیم پیشتولید فیلم را آغاز کنیم.
"آفریقا" اولین ساخته سیدی بود که در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر با نظر مساعد مخاطبان و منتقدان روبرو شد ولی به دلیل نداشتن پروانه نمایش 35 میلیمتری نتوانست اکران شود. این فیلم با بازی شهاب حسینی، آزاده صمدی، جواد عزتی، امیر جدیدی، مینا ساداتی و امید تبریزیزاده به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است.
سیدی چندی پیش دراولین تجربه کارگردانی تئاترش نمایش محیطی "روایتهای ناتمام یک فصل معلق" را در کافه تریای تئاتر شهر روی صحنه داشت که اجرای این نمایش به دلیل برخی مشکلات و حضور بازیگر زن این اثر، ناتمام ماند.
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