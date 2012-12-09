ترکشهای کمبود دارو ادامه دارد/سئوال از خانم وزیر کلید می خورد

حسن تأمینی‌لیچایی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وزارت بهداشت در مورد تأمین و ذخیره‌سازی دارو بسیار ضعیف عمل کرده و این موضوع موجب شده که با کمبود دارو مواجه شویم، در خصوص موضوع استیضاح وزیر بهداشت به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در یک هفته اخیر، مشکلات دارویی کمتر شده و از بحران کمبود دارو خارج شده ایم، موضوع استیضاح خانم وزیر منتفی است.

وی پیش از این عنوان داشته بود که در صورت تداوم بحران کمبود دارو در کشور، موضوع استیضاح وزیر بهداشت قطعی خواهد بود.

این در حالی است که وزیر بهداشت، روز گذشته مجددا مشکلات عدم تخصیص ارز برای واردات دارو را مورد اشاره قرار داد و از بانک مرکزی خواسته است تا هرچه زودتر تعلل صورت گرفته در تامین ارز دارویی را جبران کند.

بازتاب این خبر در سایت وزارت بهداشت حاکی از این واقعیت است که حوزه دارو همچنان دچار بحران است و مشکلات کمبود دارویی تا زمانی که ارز کامل به واردات دارو تخصیص داده نشود، پابرجا خواهد ماند.

دکتر وحیددستجردی گفته است که مشکل وزارت بهداشت، نقل و انتقال ارز در خارج از کشور و تخصیص ارز در داخل کشور است که باید از طریق بانک مرکزی حل شود. چون ما نقل و انتقال ارز را در خارج از کشور دور می زنیم ولی تخصیص ارز در داخل را نمی توانیم دور بزنیم. بنابراین باید مسئولان بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کرده و تعلل های صورت گرفته در تخصیص ارز دارو را از این پس جبران کنند.

در همین حال محمدجواد نظری‌مهر عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با یاد‌آوری دستهای پشت پرده در وزارت بهداشت برای متلاطم کردن بازار دارویی کشور، گفت:‌ بخش خصوصی به راحتی و با کمترین حمایتهای این وزارتخانه می‌تواند اقدام به واردات دارو کند.

وی در واکنش به اقدام دولت و وزارت بهداشت در تصویب مصوبه جدید دولت درباره صفر کردن سود بازرگانی واردات اقلام دارویی، تصریح کرد: بطور حتم این اقدامات به‌ علت اجرایی نشدن قوانین حوزه سلامت از سوی دولت تأثیر مناسبی بر حوزه دارو نمی‌گذارد، از این‌رو اگر دولت قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی را اجرایی کرده بود، هم ‌اکنون وضعیت حوزه دارو با مشکلات کنونی روبه‌رو نبود.

نظری مهر با اشاره به مشکلات زیادی که همچنان در حوزه دارویی کشور وجود دارد، اظهارات مسئولان از حل مشکلات دارویی را یک نوع تبلیغات خبری می داند.

میزان ارز مورد نیاز برای تامین دارو برای امسال 2.5 میلیارد دلار است که بانک مرکزی تاکنون 600 میلیون دلار ارز به وارد کنندگان دارو اختصاص داده است.

در هر حال به نظر می رسد که ترکشهای کمبود دارو همچنان ادامه داشته باشد و برخی از نمایندگان پیگیر سئوال از وزیر بهداشت باشند.

نعمت الله منوچهری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص جدی بودن موضوع استیضاح وزیر بهداشت به خبرنگار مهر گفت: من فکر نمی کنم در این شرایط، استیضاح خانم وزیر به نتیجه ای برسد. اما جای سئوال و تذکر از او وجود دارد.

وی با تاکید بر تلاشهای وزیر بهداشت برای کاهش مشکلات حوزه سلامت، اظهارداشت: در جایی که موضوع دارو و سلامت در اولویتهای هفتم و هشتم دولت قرار دارد و بودجه لازم به حوزه سلامت اختصاص داده نمی شود، نمی توان انتظار داشت همه مشکلات توسط وزیر بهداشت حل شود.

منوچهری با عنوان این مطلب که بنده به دفعات مشکلات حوزه سلامت را شخصا با خانم وزیر مطرح کرده و تذکر داده ام، افزود: وزیر بهداشت هم مشکلات خاص خودش را دارد. وقتی 10 درصد سهم حوزه سلامت از محل یارانه ها پرداخت نمی شود، وزیر نمی تواند کاری بکند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خواستار پاسخگویی دولت به این مشکلات شد و گفت: باید به دولت فشار بیاوریم که سطح اولویت حوزه سلامت را بالاتر بیاورد.