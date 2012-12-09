ترکشهای کمبود دارو ادامه دارد/سئوال از خانم وزیر کلید می خورد

حسن تأمینیلیچایی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وزارت بهداشت در مورد تأمین و ذخیرهسازی دارو بسیار ضعیف عمل کرده و این موضوع موجب شده که با کمبود دارو مواجه شویم، در خصوص موضوع استیضاح وزیر بهداشت به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه در یک هفته اخیر، مشکلات دارویی کمتر شده و از بحران کمبود دارو خارج شده ایم، موضوع استیضاح خانم وزیر منتفی است.
وی پیش از این عنوان داشته بود که در صورت تداوم بحران کمبود دارو در کشور، موضوع استیضاح وزیر بهداشت قطعی خواهد بود.
این در حالی است که وزیر بهداشت، روز گذشته مجددا مشکلات عدم تخصیص ارز برای واردات دارو را مورد اشاره قرار داد و از بانک مرکزی خواسته است تا هرچه زودتر تعلل صورت گرفته در تامین ارز دارویی را جبران کند.
بازتاب این خبر در سایت وزارت بهداشت حاکی از این واقعیت است که حوزه دارو همچنان دچار بحران است و مشکلات کمبود دارویی تا زمانی که ارز کامل به واردات دارو تخصیص داده نشود، پابرجا خواهد ماند.
دکتر وحیددستجردی گفته است که مشکل وزارت بهداشت، نقل و انتقال ارز در خارج از کشور و تخصیص ارز در داخل کشور است که باید از طریق بانک مرکزی حل شود. چون ما نقل و انتقال ارز را در خارج از کشور دور می زنیم ولی تخصیص ارز در داخل را نمی توانیم دور بزنیم. بنابراین باید مسئولان بانک مرکزی به تعهدات خود عمل کرده و تعلل های صورت گرفته در تخصیص ارز دارو را از این پس جبران کنند.
در همین حال محمدجواد نظریمهر عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با یادآوری دستهای پشت پرده در وزارت بهداشت برای متلاطم کردن بازار دارویی کشور، گفت: بخش خصوصی به راحتی و با کمترین حمایتهای این وزارتخانه میتواند اقدام به واردات دارو کند.
وی در واکنش به اقدام دولت و وزارت بهداشت در تصویب مصوبه جدید دولت درباره صفر کردن سود بازرگانی واردات اقلام دارویی، تصریح کرد: بطور حتم این اقدامات به علت اجرایی نشدن قوانین حوزه سلامت از سوی دولت تأثیر مناسبی بر حوزه دارو نمیگذارد، از اینرو اگر دولت قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی را اجرایی کرده بود، هم اکنون وضعیت حوزه دارو با مشکلات کنونی روبهرو نبود.
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