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۱۸ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۰

رزمایش محرم 91 در جنوب استان کرمان آغاز شد

رزمایش محرم 91 در جنوب استان کرمان آغاز شد

جیرفت - خبرگزاری مهر: رزمایش محرم 91 با رمز یا حسین(ع) به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرهای جنوبی و شرقی استان کرمان، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین چناریان از ساعات اولیه صبح شنبه با حضور در ستاد فرماندهی پلیس جیرفت و اعلام رمز یا حسین(ع) دستور آغاز رزمایش عملیاتی- انتظامی محرم 91 با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی در شهرستان های شرقی و جنوبی استان کرمان را صادر کرد.

این رزمایش در چهار مرحله و با هدف پاکسازی مناطق آلوده و جرم خیز از لوث وجود قاچاقچیان مسلح مواد مخدر، متهمان تحت تعقیب، جمع آوری سلاح های غیرمجاز و برخورد با دارندگان آنها، دستگیری عوامل شرارت و ناامنی، کشف اموال مسروقه و دستگیری سارقان و مقابله با قاچاقچیان سوخت اجرا خواهد شد.

رزمایش محرم 91 با آمادگی کامل نیروهای انتظامی استان در شهرستان های، جیرفت، کهنوج، عنبرآباد، رودبار، قلعه گنج، منوجان، فاریاب، ریگان، فهرج و نرماشیر برگزار می شود.

همزمان با این رزمایش، طرح مردم یاری نیز با همکاری سازمان های ذیربط در هر یک از شهرستان ها از جمله فرمانداری، هلال احمر، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و بسیج سپاه پاسداران، با هدف ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی در سطح وسیعی از مناطق محروم و دورافتاده استان کرمان به اجرا گذاشته می شود.


 
کد مطلب 1760821

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