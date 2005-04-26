نشانه هاي خروج دود سفيد از دودكش اصولگرايان ديده مي شود//اسلام آمريكايي، همان سكولاريسم است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حداد عادل كه در مراسم جشن ميلاد حضرت رسول اكرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) در دانشگاه امام صادق(ع) سخنراني مي كرد، ضمن تجليل از شخصيت والا و بي نظير پيامبر اسلام، گفت: دشمنان اسلام، چون عمق شخصيت و جذابيتهاي رسول اكرم (ص) براي انسانهاي طالب معنويت و سعادت را مي دانند، پيامبر را هدف گرفته اند و در عصر حاضر هم ديديم كه يك نويسنده منحرف، سلمان رشدي چگونه به پيامبر اكرم توهين كرد.

حداد عادل در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به خلاء معنويت در دنياي امروز، گفت: ديديم كه در قرن بيست و يكم، بشر با علم به سعادت نرسيد بلكه به خيانت ها و جنايت ها رسيد؛ احساس نياز به دين بيشتر از گذشته است. تشنگي و شيفتگي مردم جهان به دين، بيش از پيش است.

وي افزود: دين درمان دردهاي بشر است، دين مانند هوا براي زندگي انسان حياتي است، ولي آيا ديني كه فقط به نصيحت اكتفا مي كند يا دين منزوي و تشزيفاتي؟

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: آن ديني مي تواند پاسخگوي بشر باشد كه هم براي رفتار فردي و هم رفتار اجتماعي انسان برنامه دارد و در كنار نماز و روزه هم خمس و زكات مي پردازد و با امر به معروف و نهي از منكر، مسئوليت اجتماعي همگاني را در بين جامعه نهادينه مي كند.

حداد عادل ادامه داد: دنياي امروز، دنيايي است كه اقتصاد و سياست آن از معنويت تهي است و ليبراليسمي كه امروز بر دنياي غرب حكومت مي كند، هرنوع محدوديتي را مخالف آزادي جلوه مي دهد در صورتي كه اين يك دروغ بزرگ است و قصد آنها نهايتا ايجاد يك نظام اقتصادي لجام گسيخته غربي در تمام جهان است. در دنياي امروز، مسيحيت در كليسا زنداني شده است.

حداد عادل با اشاره به تعبير " اسلام آمريكايي" كه امام خميني (ره)، آن را براي اولين بار مطرح كرد، گفت : منظور از اسلام آمريكايي، "سكولاريسم" است و امروز جنگ ما با دشمنان انقلاب، نبرد بر سر اسلام حقيقي و اسلام آمريكايي است. ما افتخار مي كنيم كه ايران اسلامي كانون بيداري اسلامي شده و ايران امروز سرچشمه الهام بخش انديشه هاي قرآني و اسلامي براي همه مسلمانان است.

حداد عادل در پايان سخنانش، به اهميت و حساسيت خاص انتخابات رياست جمهوري اشاره كرد و گفت: مردم بايد با شركت گسترده خود در انتخابات، پاسخي عملي و كوبنده به آمريكا بدهند و رييس جمهوري مومن، متدين، كارآمد و با نشاط كه بتواند آرزوهاي امام راحل و مقام معظم رهبري را محقق كند، انتخاب كنند.