تاخیر در اجرای طرح آمایش سرزمین تهدیدی جدی علیه منابع طبیعی است

محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت خاک در حوزه های متعدد اظهار داشت: مطالعات خاک نه تنها در مقوله کشاورزی که در سایر حوزه ها از جمله وزارت نیرو، شهرداریها و... نیز به نحوی مورد استفاده قرار می گیرد.



وی افزود: طی سالهای اخیر بحثی تحت عناوین زیبا برای تعرض به بخشی از اراضی کشاورزی مطرح می شود که نتیجه غفلت از اهمیت خاک در حیات بشری و عدم اجرای طرح آمایش سرزمین است.



جعفری با بیان اینکه در موضوع آمایش سرزمین که رکن اصلی آن خاک است، هنوز اقدامی صورت نگرفته، تصریح کرد: این طرح مانع بسیاری از اقدامات غیرکارشناسی در حوزه خاک و منابع طبیعی است.



وی با اشاره به دیدار مسئولان نظام با رهبری یادآور شد: ایشان در آن جلسه بر دو موضوع ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه و آمایش سرزمین تاکید کردند؛ مواردی که هنوز نهادینه نشده است.

آمایش سرزمین مساوی با رونق اقتصادی است



جعفری آمایش سرزمین را در شکوفایی کشورها در عرصه های مختلف مهم برشمرد و گفت: به عنوان نمونه شکوفایی امروز کشور مسلمان مالزی به علت اجرای طرح آمایش سرزمین است و امروز شاهدیم که چگونه توجه به حفظ منابع طبیعی این کشور سبب رشد گردشگری و در نتیجه رونق اقتصادی آن شده است.



عضو هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: آمایش سرزمین نقشی تاثیرگذار در پایش اراضی و حفظ منابع طبیعی دارد و امیدواریم تلاشهای دلسوزان این عرصه بتواند مسئولان را در ضرورت این کار توجیه کند.

ضرورت تدوین طرح آمایش سرزمین برای یک دوره 50 ساله



جعفری با اشاره به اینکه اجرای طرحهای کوتاه مدت و تصمیمات متفاوت، ضربه ای جبران ناپذیر به عرصه های طبیعی می زند، تصریح کرد: باید طرح آمایش سرزمین طی یک دوره 50 یا 100 ساله تدوین شود تا تغییر دولتها و اتخاذ تصمیمات متفاوت، تاثیری بر منابع طبیعی و زمینهای کشاورزی نداشته باشد و هر دولتی به دلخواه خود در این خصوص تصمیم گیری نکند.

وی گفت: تنها در این حالت است که هر حوزه ای تکلیف خود را طی مدت زمانی معین می داند و بر این اساس برنامه ریزی می کند.

رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در بخشی دیگر با تاکید بر ضرورت تعیین اولویتهای مهم تحقیقاتی یادآور شد: در حال حاضر نتیجه بسیاری از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در بخش صنعت استفاده نمی شود که همین مسئله به عدم پیشرفتهای جدی در این حوزه دامن زده است.

طرح گیاه پالایی آماده بهره برداری است



وی در ادامه از طرح گیاه پالایی یا زیست پالایی با همکاری انجمن علوم خاک و پردیس کشاورزی خبر داد و گفت: اجرای این طرح تاثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی هوا خواهد داشت.

وی افزود: مطالعات مورد نیاز در این زمنیه صورت گرفته و این طرح را می توان به مرحله اجرا درآورد.

نامه هایی که بی جواب ماند



جعفری با بیان اینکه سالهاست که نفوذ ریزگردها به مشکل تابستانی و آلودگی هوا مشکل زمستانی کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: در مجموعه پردیس کشاورزی برای حل مشکل ریزگردها نامه های متعددی به ارگانهای متولی نوشتیم ولی به سنگ خورد و متاسفانه جوابی داده نشد. تنها حمایتهایی از جانب معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به عمل آمد.



وی گفت: مشکلات تنفسی، تشدیدی بیماری های قلبی و انتقال بیماری های مسری از تاثیرات آلودگی هوا و نفوذ ریزگردها بر سلامت انسان است که باید با چاره اندیشی و طرحهای کارشناسی از میزان وقوع این پدیده ها پیشگیری کرد.

طرح های تحقیقاتی کاهش آلودگی هوا نیازمند حمایت دستگاه اجرا

جعفری با تاکید بر اینکه حل مشکل ریزگردها و اجرای پالایش گیاهی نیازمند حمایت جدی دستگاه اجرا است، از آمادگی این مجموعه برای همکاری مجدانه در این خصوص خبر داد.

تاکید بر اجرای دستاوردهای همایش های پژوهشی



رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در بخشی دیگر با اشاره به برگزاری همایش روز جهانی خاک اذعان داشت: دغدغه شرکت کنندگان در هر همایشی پیگیری دستاوردهای همایش به منظور کاستن از مشکلات برای بازدهی بیشتر امور است و در این همایش نیز همین محور مد نظر بوده است.



جعفری گفت: امیدواریم دست اندرکاران امر نکات کلیدی و محوری همایش خاک را استنتاج کرده و به عنوان اولویتهای تحقیقاتی در زمینه علوم خاک در اختیار دانشگاه های متعدد کشورو دانشمندان این حوزه قرار دهند.