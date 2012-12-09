172 مستند فرم پر کردند/ دلیل اضافه شدن یک مدیر به جشنواره فیلم فجر

محمدرضا عباسیان دبیر سی‌ویکمین جشنواره فیلم فجر با اعلام این خبر درباره حضور فیلم‌های مستند در این دوره از جشنواره به خبرنگار مهر، گفت: حضور سینمای مستند در جشنواره فیلم فجر مانند سال گذشته بر قوت خود باقی است و تاکنون 172 فیلم بلند سینمایی در حوزه مستند به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی درباره همکاری با بخش‌های تولید آثار مستند نیز گفت: همکاری‌هایی با بخش‌های رسمی تولید آثار مستند مانند دست‌اندرکاران جشنواره فیلم سینما حقیقت صورت گرفته است.

دبیر سی‌ویکمین جشنواره فیلم فجر در جواب به این سوال که آیا مستندهایی با موضوع کار و حمایت از سرمایه ملی به دبیرخانه رسیده است یا خیر؟ توضیح داد: تاکنون مستندهای رسیده را به صورت موضوعی دسته‌بندی نکرده‌ایم ولی در پایان مهلت دریافت آثار، با استفاده از نظرات یک گروه از کارشناسان و متناسب با آثار رسیده، درباره اینکه لازم است آثار را در دسته‌های موضوعی مجزا تقسیم‌بندی کنیم یا خیر تصمیم‌گیری خواهیم کرد.

عباسیان در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به حکمی که به سیاوش حقیقی ب‌عنوان "مدیر بخش مستندسازی جشنواره" داده است، عنوان کرد: ضرورت ثبت و مستندسازی رویدادها و اتفاق‌های مهم در جشنواره فیلم فجر باعث شد تا طی حکمی سیاوش حقیقی را به عنوان مسئول مستندسازی این رویداد مهم سینمایی معرفی کنیم.

وی درباره این که آیا این کار در گذشته هم انجام می‌شده و اساسا دادن حکم مجزا در این حوزه چه ضرورتی داشت؟ گفت: این حکم به معنای تاکید بر مستندسازی رویدادهای جشنواره است؛ چراکه باید تمامی رویدادهای سینمایی در این جشنواره ثبت و ضبط شود و در حافظه تاریخی هنر و سینما به یادگار بماند.

به گزارش مهر، فیلمسازان متقاضی در این دوره از جشنواره فیلم فجر لازم است، در همه بخش‌ها فرم درخواست شرکت در جشنواره را تا تاریخ ۲ آذر ماه ۱۳۹۱ به دبیرخانه جشنواره تحویل دهند. آخرین زمان تحویل نسخه بازبینی فیلم‌ها ۲ دی ماه و آخرین مهلت تحویل نسخه نهایی فیلم ۲۰ دی ماه ۱۳۹۱ است.