سازمان‏های غیردولتی برپایه مشارکت داوطلبانه مردمی به وجود آمده‏اند و ابزار مناسبی جهت اجرای اهداف رهیافت‏های جدید توسعه محسوب می‏شوند. البته این بدان معنی نیست که این سازمان‏ها به دنبال جانشینی دولت در برنامه‏های توسعه هستند بلکه کارکرد آنها ساماندهی قدرت مردم در مقابل قدرت حاکمیت و هماهنگی قدرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان است.

توانایی این سازمان‏ها در ابتکار، پاسخگویی سریع‎تر، افزایش میزان سرمایه اجتماعی، انتقال خدمات مناسب و دسترسی بیشتر به گروه‏های آسیب پذیر، امتیازی را به این سازمان‏ها داده است که موجبات ترویج توسعه همه جانبه را فراهم می‎کند.

نداشتن بورکراسی پیچیده، انعطاف پذیری بالا و پاسخگویی نسبت به گروه‏های آسیب پذیر از جمله ویژگی‏هایی است که باعث شده سازمان‏های غیردولتی با داشتن آنها باعث ترویج توسعه در سطح محلی شوند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است که رابطه نزدیک دولت و سازمان‏های غیردولتی، نقش قابل توجهی در دستیابی به توسعه اجتماعی همه جانبه داشته است. از اینرو توجه کشورهای درحال گذار به نقش و اهمیت سازمان‏های غیردولتی می‏تواند توان مضاعفی برای اجرای اهداف اجتماعی توسعه در اختیار آنها قرار دهد.

مجموعه مقالات این کتاب عبارتند از: بررسی عملکرد سازمان‏های غیردولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران نوشته زهرا شجاعی، موقعیت و جایگاه سازمان‏های غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران به قلم اشرف بروجردی، بررسی نقش سازمان‏های غیردولتی در کارآفرینی اجتماعی نگارش هوشنگ ظهیری، بررسی عوامل درون نهادی و سیاسی مؤثر بر مشارکت‏های انجمنی در ایران، کاری از مهدی خلفخانی و مرجان حیدری، سازمان‏های غیردولتی: اعتماد، نهادهای مدنی و سرمایه اجتماعی به قلم مرتضی زین آبادی، مشارکت سازمان‏های غیردولتی خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل: وضعیت موجود، چالش‏ها و راه حل‏ها برگردان از زهرا رضایی.

پژوهشنامه "سازمان‏های غیردولتی" کاری است از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به کوشش مسعود کوثری در تابستان امسال در 151 صفحه منتشر شده است.