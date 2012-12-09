سازمانهای غیردولتی برپایه مشارکت داوطلبانه مردمی به وجود آمدهاند و ابزار مناسبی جهت اجرای اهداف رهیافتهای جدید توسعه محسوب میشوند. البته این بدان معنی نیست که این سازمانها به دنبال جانشینی دولت در برنامههای توسعه هستند بلکه کارکرد آنها ساماندهی قدرت مردم در مقابل قدرت حاکمیت و هماهنگی قدرت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان است.
توانایی این سازمانها در ابتکار، پاسخگویی سریعتر، افزایش میزان سرمایه اجتماعی، انتقال خدمات مناسب و دسترسی بیشتر به گروههای آسیب پذیر، امتیازی را به این سازمانها داده است که موجبات ترویج توسعه همه جانبه را فراهم میکند.
نداشتن بورکراسی پیچیده، انعطاف پذیری بالا و پاسخگویی نسبت به گروههای آسیب پذیر از جمله ویژگیهایی است که باعث شده سازمانهای غیردولتی با داشتن آنها باعث ترویج توسعه در سطح محلی شوند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است که رابطه نزدیک دولت و سازمانهای غیردولتی، نقش قابل توجهی در دستیابی به توسعه اجتماعی همه جانبه داشته است. از اینرو توجه کشورهای درحال گذار به نقش و اهمیت سازمانهای غیردولتی میتواند توان مضاعفی برای اجرای اهداف اجتماعی توسعه در اختیار آنها قرار دهد.
مجموعه مقالات این کتاب عبارتند از: بررسی عملکرد سازمانهای غیردولتی زنان در جمهوری اسلامی ایران نوشته زهرا شجاعی، موقعیت و جایگاه سازمانهای غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران به قلم اشرف بروجردی، بررسی نقش سازمانهای غیردولتی در کارآفرینی اجتماعی نگارش هوشنگ ظهیری، بررسی عوامل درون نهادی و سیاسی مؤثر بر مشارکتهای انجمنی در ایران، کاری از مهدی خلفخانی و مرجان حیدری، سازمانهای غیردولتی: اعتماد، نهادهای مدنی و سرمایه اجتماعی به قلم مرتضی زین آبادی، مشارکت سازمانهای غیردولتی خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل: وضعیت موجود، چالشها و راه حلها برگردان از زهرا رضایی.
پژوهشنامه "سازمانهای غیردولتی" کاری است از سوی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به کوشش مسعود کوثری در تابستان امسال در 151 صفحه منتشر شده است.
