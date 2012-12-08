راه مقابله با تحریم ها همدلی مردم و مسئولان است

مهدی ابراهیمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر تاثیرات تحریم ها را به دو بخش روانی و ابزاری تقسیم بندی کرد و اظهار داشت: بخشی از افزایش قیمت ها در اثر شوک ناشی از تصویب قطعنامه های متوالی قدرت های بزرگ علیه کشورمان است.

ابراهیمی نژاد گفت: در بخش تاثیر ابزاری تحریم بر اقتصاد کشور دشمن علاوه بر اجرای مرحله به مرحله تحریم ابزاری مهمترین نقطه اقتصادی کشور یعنی بانک مرکزی را هدف قرار داد که گرچه بدلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا سبب صعود قیمت ها شد ولی بانک مرکزی تلاش نموده است تا با جابجا کردن پول و جایگزین کردن کالا بجای پول تحریم ها را دور بزند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان، راه اصلی مقابله با تحریم ها را همدلی مجموعه مردم و مسئولین دانست و تصریح کرد: با وجود مشکلات ایجاد شده مقاومت در برابر تحریم نوآوری، کارآفرینی و بکارگیری نیروهای متخصص داخلی را برای تولید علم و داخلی سازی محصولات خارجی ارتقا می بخشد.

وی کاهش وابستگی به نفت را از دیگر فواید تحریم دشمنان ذکر کرد و گفت: باید سایر منابع مهم اقتصادی مانند گردشگری، صادرات کالا و خدمات، صنایع دستی را جایگزین نفت کنیم که این راه به استقلال بیشتر کشور و افزایش تولید منجر خواهد شد.

استاد مدیریت دانشگاه کرمان، رفتار مسئولین در زمینه وحدت قوا، صرفه جویی اقتصادی، داشتن ذی طلبگی، دوری اسراف و تبذیر، همدردی با مشکلات مردم و مدیریت شرایط روانی جامعه در شرایط کنونی را بسیار ضروری عنوان کرد.

وی مدیریت اسلامی را مدیریت انسان های باتقوا و دلسوز و متعهد دانست و گفت: این سیستم مدیریت، بطور مرتب مجموعه خود را اصلاح می کند و در مسیر رشد و ترقی و کمال به پیش می برد.