به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین جشنواره ملی شعر زاگرس با همکاری معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کهگیلویه و بویراحمد در شهر یاسوج برگزار می‌شود.

این جشنواره در پنجمین دوره از برگزاری خود در دو بخش غزل و شعر سپید، پذیرای آثاری از شاعران سراسر کشور خواهد بود و هر نفر می‌تواند برای شرکت در این جشنواره حداکثر 3 اثر ارسال کند.

فراخوان این جشنواره مهلت ارسال اثر به این جشنواره را تا ابتدای بهمن ماه عنوان کرده و تاکید دارد که آثار رسیده به دبیرخانه توسط چهره‌های مطرح در عرصه شعر کشور داوری و نقد مکتوب و تحلیلی فنی این اشعار نیز در اختیار دبیرخانه قرار خواهد گرفت.

پنجمین جشنواره ملی شعر زاگرس برای نفرات نخست هر بخش 10 میلیون ریال، نفرات دوم هشت میلیون و برای نفرات سوم 6 میلیون ریال اهدا خواهد کرد و جایزه ویژه پنج میلیون ریالی زاگرس نیز در این دوره از جشنواره اهداء خواهد شد.

برگزاری نشست‌های آسیب‌شناسی ‌جریان‌های شعر معاصر نیز از دیگر برنامه‌های این دوره از جشنواره اعلام شده است.

پنجمین جشنواره شعر زاگرس همچنین امسال در بخش ویژه‌ا‌ی، جایزه رسول صلح را با موضوع تقدیراز اشعار برگزیده شاعران کشور درباره هتک حرمت ساحت رسول اکرم (ص) همزمان با اختتامیه این جشنواره در اسفند ماه اهدا خواهد کرد.

بنا براعلام فراخوان این جشنواره شاعران کشور می‌توانند آثار خود را برای شرکت در این جشنواره تا تاریخ اول بهمن به نشانی پست الکترونیکی 1391zagros@gmail.comارسال کنند.