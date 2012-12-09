اسلام با «تلقی رکبان» مخالفت نموده تا عرضه و تقاضا از حالتهای ساختگی مصون بماند

موضوع اقدامات پیشگیرانه در مقابله با احتکار را می توان در دو بخش اقدامات پیشگیرانه مردم و اقدامات پیشگیرانه دولت بحث کرد. در بحث قبلی به موضوع اقدامات پیشگیرانه مردم پرداخته شد و در ادامه مباحث به اقدامات پیشگیرانه دولت می پردازیم.



جلوگیری از انحصارگری و ایجاد بازار سیاه یکی از راهکارهای پیشگیرانه دولت در مورد احتکار است که اکنون به بررسی این موضوع می پردازیم.

در گذشته که وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی مثل امروز تکامل نیافته بود افرادی که عمدتا از سرمایه داران و تجار بودند، به محض اطلاع از اینکه کاروانهای تجاری به طرف شهر می آیند تا اجناس شان را در شهر به فروش رسانند و با اقدام به خرید جنسی از شهر کنند، قبل از ورود آنها به شهر و اطلاع پیدا کردن از نرخ ها در شهر به استقبال آنها می شتافتند و با قیمتی نازل تر از بازار شهر اقدام به خرید کالایشان می کردند و یا با نرخ مساوی و یا بالاتر از بازار، کالایی را به آنها می فروختند و نمی گذاشتند این کاروانها وارد شهر شوند تا اهالی شهر با آنان معامله کرده و سودی ببرند و تمام سود را خود از معامله به دست می آوردند و کالا را در انحصار خویش می گرفتند.

گاهی نیز عکس این مطلب اتفاق می افتاد و این افراد چون می دانستند با عرضه کالاهای جدید امکان کاهش قیمت کالاهای آنان وجود دارد، پیشنهاد قیمت بالاتری به کاروانهای تجاری می دادند و به احتکار آن کالاها می پرداختند تا قیمت بازار در اختیار آنها بماند.(مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، ص 109)

این عمل در اصطلاح فقهی «تلقی رکبان» گفته می شود. اسلام با این تفکر و اقدامات مخالفت نموده است تا عرضه و تقاضا از حالتهای مصنوعی و ساختگی مصون بماند و مشهور فقها قائل به کراهت آن هستند.(ر.ک: کتاب البیع، ج 3، ص 593)

فقها اتفاق نظر دارند اگر افرادی که به استقبال کاروانها می روند با حیله و دروغ کالای کاروانهای تجاری را به قیمت پائین خریداری کنند و یا به قیمت بالا به آنها کالایی را بفروشند، قطعا این معامله حرام و باطل است. هر چند تلقی در عرف و لغت و روایات در معنای به استقبال رفتن ظهور دارد و حیله و خبر دروغ خارج از معنای آن می باشد.(ر.ک: همان، ص 596ـ 597)

امروزه نیز برخی سرمایه داران و تجار سودجو به طرق مختلف و احیانا با تباتی با چند سرمایه دار عمده دیگر، کالاهای خاصی را به انحصار خویش می گیرند و با گرفتن نبض بازار و ایجاد بازار سیاه سود هنگفتی را به جیب می زنند.

امروزه با پیشرفت ارتباطات و افزایش سلطه اقتصادی تجار، تراستها، کارتلها و شرکتهای چند ملیتی، انحصارگری و ایجاد بازار سیاه از شکل ابتدایی تلقی رکبان به اشکال نو و پیشرفته ای تبدیل شده است.

مبارزه با سندیکا، تراست و ... بسیار مشکل و در برخی موارد امکان ناپذیر نیست، ولی به هر حال دولت اسلامی باید با برنامه ریزی و پیش بینی های لازم با توطئه و تبانی عنصر شرور و سودجو مقابله کند. برنامه ریزی و انجام پیش بینی های لازم و رعایت منافع طبقات محروم و ناتوان جامعه می تواند در مواقع بحرانی و تبانی واسطه ها نقشه های شوم آنها را خنثی و بی اثر کند.(بررسی حقوقی و فقهی دو مسأله رشوه و احتکار در پرتو دو مقوله حقوق و اخلاق فرد و جامعه، ص 106)

فهرست برخی دیگر از اقدامات پیشگیرانه دولت

1- نظارت دولت بر نحوه و میزان عرضه و توزیع آن

2- نظارت دولت بر قیمتها و تنظیم بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا

3- ایجاد واحدهای صنفی مردمی موثق و ذی صلاح برای نظارت بر عملکرد هم صنفی ها و جلوگیری از تبانی آنها در ایجاد بازار سیاه

4- ایجاد ثبات نسبی بلندمدت در اقتصاد کشور

5- بالا بردن فرهنگ استفاده از فاکتور در سیستم فروش به خصوص عمده فروشی ها

6- ایجاد تعرفه های مناسب در ورود و خروج کالا

7- شناسایی ارزاق عمومی و ضروری و اولویت بندی آنها

8- برنامه ریزی مناسب و مؤثر و ایجاد هماهنگی لازم بین وزارتخانه های مختلف ذیربط

9- اقدام به واردات و ذخیره سازی قبل از کمیاب شدن کالا و یا بالا رفتن میزان تقاضا و عرضه به موقع و تدریجی آن(مثل روزهای پایانی سال).