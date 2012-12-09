به گزارش خبرگزاری مهر، تشخیص در مراحل اولیه و درمان بهتر موجب شده است که در مقایسه با سال 2001 میزان مرگ و میر ناشی از سرطان کاهش 9.5 درصدی داشته باشد.

در گزارشهای منتشر شده کاهش استعمال دخانیات به عنوان یکی از عوامل کاهش مرگ و میر براثر سرطان عنوان شده است، چرا که تنباکو خود عاملی برای ایجاد سرطان ریه و دیگر انواد بیماری ها چون سرطان کبد، روده، دهان و گلو است. احتمال مرگ ناشی از سرطان هنوز هم نسبت به سایر کشورهای اروپایی در بریتانیا بالا است.

یک گزارش که اخیرا منتشر شده نشان می دهد تعداد زنانی است که براثر سرطان تخمدان ( به عنوان یکی از تهاجمی ترین انواع سرطان ) جان خود را از دست می دهند در یک دهه به یک چهارم رسیده است.

نرخ مرگ و میر زنان براثر سرطان در اروپای شمالی سومین عامل مرگ محسوب می شود و این وضعیت در استونی، لیتوانی و لتونی وخیم تر است.

آمارهای رسمی در سال 2011 نشان می دهد که نرخ مرگ مردان براثر سرطان از سال 2001 تاکنون به 10.9 درصد کاهش یافته است. به طور میانگین از هر 100 هزار مرد سالانه 204 نفر براثر سرطان جان خود را از دست می دهند. این درحالی است که همین آمار در سال 2001 نشان دهنده مرگ 229 نفر بود.

در زنان این آمارها به 7.5 درصد کاهش یافته است و از 161 مورد به 149 مورد در هر 100 هزار نفر در سال رسیده است. میانگین کاهش برای هر دو جنس 9.5 درصد بوده است.

براساس اظهارات دکتر کاترین تومسون رئیس گروه آمار مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا، نکته امیدبخش این است، خطر مرگ افراد از بیماری ها کاهش یافته است.

وی افزود: همانقدر که میزان استعمال دخانیات در افراد کاهش یافته ، جان بسیاری از افراد نیز از مرگ براثر سرطان در امان مانده است و درحال حاضر علم برای تشخیص برخی از انواع سرطان در مراحل بسیار اولیه پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. همچنین وضعیت درمان بسیاری از سرطان ها از طریق جراحی، پرتودرمانی و شیمی درمانی نیز بهبود یافته است.

از ده کشور اروپای شمالی تنها دانمارک و ایرلند دارای آماری بالای مرگ و میر زنان براثر سرطان هستند. نرخ مرگ و میر مردم در اروپای شمالی 5 به 10 است.

در بریتانیا حدود 320 هزار بریتانیایی در یک سال مبتلا به سرطان تشخیص داده شدند و از این میان 157 هزار نفر جان خود را از دست دادند.

در سال 2009 آمارهای مرکز تحقیقات سرطان بریتانیا نشان می داد که مردان 60 درصد بیشتر در معرض ابتلا به سرطان قرار دارند و احتمال مرگ آنها براثر این بیماری 70 درصد بیشتر است.

کارشناسان این مرکز تحقیقاتی اظهار داشتند که هیچ دلیل واضحی برای این امر وجود ندارد به جز این که مردان کمتر به وضعیت سلامتی خود توجه می کنند.