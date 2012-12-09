به گزارش خبرنگار مهر، ملی پوشان کشورمان با درخشش در رقابتهای قهرمانی جهان که اوایل ماه جاری در پاریس برگزار شد عنوان پنجمی جهان را کسب کردند تا در نهایت چهار عضو این تیم در جمع برترین‌های جهان قرار گیرند.

این رده‌بندی بر اساس نتایج کاراته کاها در مسابقات دو سال اخیر صورت گرفته است که سعید احمدی نایب قهرمان جهان در سال 2012 در وزن 67- کیلوگرم با قرار گرفتن در جایگاه چهارم، بهترین رتبه را در بین کاراته کاهای ایرانی کسب کرد. این در حالی است که این کاراته‌کای کرمانشاهی در رنکینگ کاراته وان نیز حائز رتبه سوم این وزن است.

امیر مهدی‌زاده که در مسابقات قهرمانی جهان در پاریس، مدال طلای وزن 60- کیلوگرم را بدست آورد، در این رده‌بندی در جایگاه پنجم قرار دارد. فرید حقیقی، کاتاروی انفرادی اعزامی کشورمان که در آن مسابقات با 4 برد و 2 باخت عنوان پنجمی را به خود اختصاص داد، ششمین کاتاروی برتر کاراته جهان شناخته شد. ذبیح‌اله پورشیب هم که در وزن 84+ کیلوگرم به مقام پنجم دست یافته بود، در جایگاه دهم ایستاد.

در سایت فدراسیون جهانی هر کاراته‌کا دارای دو رنکینگ است، یک رنکینگ کلی که بر اساس نتایج بدست آمده و بر اساس نتایج ورزشکار در دو سال اخیر محاسبه می‌شود و دیگری رنکینگ کاراته وان که رتبه هر ورزشکار بر اساس نتایج آنها در مسابقات کاراته وان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

براساس اعلام سایت فدراسیون جهانی، رنکینگ کاراته کاهای جهان در اوزان پنجگانه و کاتای انفردای به این شرح است:

وزن 60- کیلوگرم:

1- میشل لوئیچی (ایتالیا) 2332 امتیاز

2- داگلاس سانتوز (برزیل) 2220 امتیاز

3- کالویس کالینز (لیتوانی) 1984 امتیاز

4- جان لوپز (فرانسه) 1827 امتیاز

5- امیر مهدی‌‎زاده (ایران) 1734امتیاز

وزن 67- کیلوگرم:

1- ویلیا روله (فرانسه) 3247 امتیاز

2- سیرو ماسا (ایتالیا) 2401 امتیاز

3- دیمتریوس تریانتافیلس (یونان) 2127 امتیاز

4- سعید احمدی (ایران) 1932 امتیاز

5- مگدر حنفی (مصر) 1560 امتیاز

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13- حامد زیگساری (ایران) 870 امتیاز

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46- شاهین جعفری (ایران) 356 امتیاز

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93- محمد بخش محمد لو (ایران) 180 امتیاز

وزن 75-کیلوگرم:

1- لوئیجی بوسا (ایتالیا) 4159 امتیاز

2- رافائل آقایف (آذربایجان) 3667 امتیاز

3- رنه اسمال (هلند) 2683 امتیاز

4- توماس اسکات ( امریکا) 1972 امتیاز

5- نوآ بیچ (آلمان) 1906 امتیاز

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37- ابراهیم حسن بیگی (ایران) 450 امتیاز

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42- بهمن عسگری و سعید فرخی (ایران) 420 امتیاز

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64- محمد هادی داود آبادی (ایران) 258 امتیاز

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101- ناصر نجفی (ایران) 144 امتیاز

وزن 84- کیلوگرم:

1- کنجی گریلون (فرانسه) 2368 امتیاز

2- اسلوبودان بتویچ (صربستان) 2109 امتیاز

3- تیموتی پترسون (هلند) 1990 امتیاز

4- یاوز کرم اوغلو (ترکیه) 1740 امتیاز

5- سالواتوره لوریا (ایتالیا) 1740 امتیاز

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12- علی فداکار (ایران) 1056 امتیاز

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71- مهدی سلطانی (ایران) 256 امتیاز

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87- مازیار فرید خمامی (ایران) 222 امتیاز

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94- امیر امیری (ایران) 198 امتیاز

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99- منصور حسن بیگی (ایران) 174 امتیاز

وزن 84+ کیلوگرم:

1- جاناتان هورنه آلمان 1860 امتیاز

2- استفانو مانیسکالکو ایتالیا 2847 امتیاز

3- شاهین آماتوف آذربایجان 1548 امتیاز

4- دژان اومیسویچ صربستان 1530 امتیاز

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10- ذبیح اله پورشیب ایران 966 امتیاز

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27- سامان حیدری ایران 456 امتیاز

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82- سجاد گنج زاده 120 امتیاز

کاتا انفرادی:

1- آنتونیو دیاز (ونزوئلا) 4580 امتیاز

2- لوکه والده سی (ایتالیا) 3771 امتیاز

3- وو داک مینه (فرانسه) 3007 امتیاز

4- ریو کیونا (ژاپن) 154 امتیاز

5- جاناتان موترام (انگلیس) 1514 امتیاز

6- فرید حقیقی (ایران) 1136 امتیاز

رنکینگ کاراته وان

فدراسیون جهانی در شرایطی رنکینگ ورزشکاران را بر حسب نتایج بدست آمده در مسابقات کاراته وان اعلام کرده است که آخرین مرحله این رقابتها امروز در سالزبورگ اتریش به اتمام می‌رسد؛ مسابقاتی که در غیاب نمایندگان کشورمان در حال برگزاری است که مطمئنا نتایج آن در رتبه کاراته کاهای ایران تاثیر گذار خواهد بود.

رتبه 5 کاراته کای برتر در مسابقات کاراته وان و رنکینگ ورزشکاران ایران به این شرح است:

وزن 60- کیلوگرم:

1- جان لوپز (فرانسه) 936 امتیاز

2- کالویس کالینس (لیتوانی) 910 امتیاز

3- آنجلو کرسچنزو (ایتالیا) 660 امتیاز

4- میشل جیولیانی (ایتالیا) 602 امتیاز

5- لوکا مارسکا (ایتالیا) 592 امتیاز

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18- امیر مهدی‌زاده (ایران)270 امتیاز

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19- سعید علیپور (ایران) 258 امتیاز

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24- علیرضا اجدادی (ایران) 198 امتیاز

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38- محمد قاسمی (ایران) 116 امتیاز

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66- هامون درفشی پور( ایران) 60 امتیاز

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88- مهدی حاتمیان (ایران) 36 امتیاز

وزن 67- کیلوگرم:

1- توماس کاستر (اتریش) 908 امتیاز

2- ویلیام روله (فرانسه) 832 امتیاز

3- سعید احمدی (ایران) 807 امتیاز

4- ماروین گارین (فرانسه) 692 امتیاز

5- سالواتوره سرینو (ایتالیا) 608 امتیاز

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14- شاهین جعفری (ایران) 356 امتیاز

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21- حامد زیگساری (ایران) 258 امتیاز

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37- محمدرضا بخش محمدلو (ایران )180 امتیاز

وزن 75- کیلوگرم:

1- نوا بیچ (آلمان) 1066 امتیاز

2- رنه اسمال (هلند) 988 امتیاز

3- داوی دونا (فرانسه) 928 امتیاز

4- توماس اسکات (امریکا) 784 امتیاز

5- عزالدین رگویی (فرانسه) 664

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11- سعید فرخی (ایران) 620 امتیاز

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17- ابراهیم حسن بیگی (ایران) 282 امتیاز

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20- محمدهادی داود آبادی (ایران) 258 امتیاز

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40- ناصر نجفی (ایران) 144 امتیاز

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64- محمدرضا بخش محمدلو (ایران)100 امتیاز

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72- بهمن عسگری (ایران) 84 امتیاز

وزن 84- کیلوگرم:

1- دیگو وانده شریک (بلژیک) 928 امتیاز

2- اوگن گوئوسکی (مقدونیه) 860 امتیاز

3- تیموتی پترسون (هلند) 640 امتیاز

4- علی فداکار (ایران) 624 امتیاز

5- ممت بولات (آلمان) 620 امتیاز

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20- مهدی سلطانی (ایران) 256 امتیاز

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29- مازیار الهامی (ایران) 222 امتیاز

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32- امیر امیری (ایران) 198 امتیاز

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35- منصور حسن بیگی (ایران) 174 امتیاز

وزن 84+ کیلوگرم:

1- جاناتان هورنه (آلمان) 1350 امتیاز

2- ابراهیم گری (فرانسه) 878 امتیاز

3- مورنو شپارد (هلند) 864 امتیاز

4- ژارکو آرسو وسکی (مقدونیه) 712 امتیاز

5- استفانو مانیسکالکو (ایران)690 امتیاز

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9- سامان حیدری (ایران) 456 امتیاز

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14- ذبیح اله پورشیب (ایران) 294 امتیاز

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35- سجاد گنج‌زاده (ایران) 120 امتیاز

کاتا انفرادی:

1- آنتونیو دیاز (ونزوئلا) 1604امتیاز

2- احمد شاوکی (مصر)824 امتیاز

3- لوکا والده سی (ایتالیا) 636 امتیاز

4- ریو کیونا (ژاپن) 564 امتیاز

5- وو داک مین (فرانسه) 556 امتیاز

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15- فرید حقیقی (ایران) 366 امتیاز

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86- محمد قاسمی (ایران) 80 امتیاز