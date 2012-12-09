هشدار برای مصرف بیش از اندازه گیاه سنبل الطیب

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه کدیور - کارشناس امور دارو و تحقیق و توسعه معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی فسا با اعلام هشدار در مورد مصرف خودسرانه گیاه دارویی سنبل الطیب یا والرین (Valerian) گفت: این گیاه از گذشته های دور به عنوان آرام بخش و ضد اضطراب استفاده می شده که از جمله محبوب ترین داروهای گیاهی در اروپا است و مکمل ها و داروهای گیاهی زیادی حاوی عصاره این گیاه در بازار دارویی ایران وجود دارد.

وی افزود: مقدار مصرف معمول این فرآورده 200 میلی گرم در روز است و مقداری از آنکه موجب ایجاد حالت آرام بخشی می شود 200 تا 900 میلی گرم هنگام خواب است براین اساس مصرف مقادیر زیاد این فرآورده می تواند موجب ایجاد مسمومیت شود که معمولاً با علائم خستگی، احساس سبکی سر، گشاد شدن مردمک چشم و مسمومیت کبدی ظاهر می شود.

به گفته وی مصرف سنبل الطیب همراه با داروهای سیستم عصبی مرکزی مثل ضد افسردگی ها، ضد اضطراب ها، آرام بخش ها، خواب آورها و آنتی هیستامین ها می تواند بسیار خطرناک باشد. همچنین مصرف این دارو در افرادی که در مشاغل نیازمند دقت و هوشیاری، فعالیت دارند و در دوران بارداری و کودکان زیر 3 سال توصیه نمی شود.