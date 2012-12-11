لزوم مدیریت صحیح مصرف در خانه/ چگونه نعمات را روانه سطل آشغال نکنیم؟

قرآن کریم با صراحت اسراف در خوراک و نوشیدنی ها را نهی فرموده، ولی متاسفانه اسراف در خوراک به شکل بسیار زشت و ناپسند وجود دارد. اسلام نان را مورد تکریم قرار داده و سفارش کرده که حتی خرده ای از نان بیرون ریخته نشود و به مصرف برسد. ولی متاسفانه عده‌‎ای وجود دارند که بیش از نیاز خود نان خریداری و یا به شکل صحیح نگه داری نمی کنند و موجب فساد نان می شوند و در سطل آشغال می ریزند و این اهانت به نان که برکت خداوند است می باشد و این کار خشم و غضب خداوند متعال را به همراه خواهد داشت. نانوایان که تولیدکننده بهترین و پرارزش ترین ماده غذایی هستند، چنانچه در پخت نان دقت و حوصله کافی به کار نبندند و باعث شوند که با پخت نامطلوب نان و کیفیت پایین که قابل استفاده نیست در اختیار مشتری قرار دهند و حتی آنان که نظارت نمی کنند و کیفیت را کنترل نمی کنند موجب اسراف در شریف ترین ماده غذایی مردم خواهند شد.

یکی از عوامل اسراف غذا می باشد؛ متاسفانه بعضی از خانم ها به دلیل ناواردی یا به دلیل فرهنگ غلط اشرافی گری و چشم و هم‌چشمی در بسیاری از اوقات در اثر بد پختن و یا اضافه پختن، سوزاندن و یا اداهای ناپسند غذا را روانه سطل زباله می کنند و غذای چند نفر را با این کار ناپسند دور می ریزند. اگر کدبانوی خانه به امر پخت و پز واقف باشد و دقت لازم نماید و به اندازه نیاز افراد خانواده و یا میهمانان آشپزی کند از هدر دادن مواد غذایی و دور ریختن آن جلوگیری می کند و هدر دادن آن فقط در اثر نادانی و ناواردی به اصل زندگی و پخت و پز و فرهنگ سالم است چرا باید مواد غذایی آن قدر تهیه شود که قبل از مصرف فاسد شده و حساب نشده پخته شود که دور ریخته شود و بالاخره اگر غذایی فاسد شد باید مصرف پرندگان و حیوانات بشود و دور نریزند.



خانم ها با مدیریت صحیح آشپزی می توانند جلوی اسراف، این گناه بزرگ را بگیرند و حتی در مصرف آب صرفه جویی کنند و وسواس و عادت های ناپسند خود را در مورد این نعمت بزرگ و خدادادی ترک کنند. در مورد مصرف آب باید توجه داشت که آب منشأ حیات و مایه ادامه زندگی است و هر کجا آب است آبادانی است. امروزه مسأله آب نه تنها در کشور ما بلکه در جهان مسأله روز و بسیار بااهمیت می باشد. عظمت این نعمت بزرگ نه تنها کمتر از عظمت نان نیست بلکه بیشتر است.

در شرح زندگی حضرت امام خمینی(ره) گفته شده هنگام وضو حتی یک قطره آب اضافی مصرف نمی کرد، در فاصله بین مسح و شستشوی دست راست و چپ چند بار شیر آب را می بست. ولی در مقابل برخی با عادت نادرست و وسواسی و روحیه اسراف کاری خود بیش از نیاز خود به آب برای وضو آب مصرف می کنند که این کار هرگز مورد قبول خداوند نیست علاوه بر آن جزو اسراف کاران هستند و گرفتار ظلم به دیگران شده اند و باعث تضییع حق دیگران و ظلم در حق آنان می باشد.

امام علی(ع) فرمودند: «کسی که آب و خاک داشته باشد، در عین حال فقیر گردد، خداوند او را از رحمتش دور گرداند.»

بدیهی است با توجه به اینکه منابع تامین آب و بویژه آب آشامیدنی محدود و همه ساله در خطر کاهش و کمبود است زیاده‌روی در مصرف و به هدر دادن آن چه نتایج زیان‌باری در سرنوشت بشریت به جای خواهد گذاشت.