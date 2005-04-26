همكاري بورس فلزات تهران و لندن گسترش مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره اطلاع رساني و روابط عمومي سازمان كارگزاران بورس فلزات تهران، سيد علي اكبر هاشميان دبير كل اين سازمان در ديدار با " مايكل سيوري" لرد شهردار لندن تاكيد كرد: يكي از برنامه هاي آينده ما همكاري با بورسهاي مهم دنيا از جمله بورس فلزات لندن، بورس دبي و بورس شانگهاي است.

هاشميان افزود: ما درصدد هستيم به منظور گسترش هر چه بيشتر بعد بين المللي بورس فلزات تهران و ارتباط بيشتر با بورس هاي بزرگ دنيا، خودمان را با قوانين بين المللي بورسهاي جهاني كالا ازجمله بورس فلزات لندن تطبيق دهيم.

وي گفت: درهمين راستا، برخي از شركت هاي توليدي ايراني براي عرضه محصولات خود در بورس فلزات لندن اقدام كرده اند ولي براي ثبت هنوز با مشكل مواجه هستند كه اميدواريم هر چه زودتر اين مشكل بر طرف شده و محصولات ايران نيز در بورس فلزات لندن عرضه شود. در همين زمينه ، شهردار لندن هم قول داد به محض بازگشت به لندن اين موضوع را پيگيري كند.

هاشميان همچنين در ادامه سخنان خود، با اشاره به معامله 6 ميليارد دلار فلز در بورس فلزات تهران در سال گذشته گفت: با توجه به پتانسيل 20 ميليارد دلاري بازار فلزات در ايران اميدواريم طي يكي دو سال آينده به اين ظرفيت برسيم.

هاشميان با بيان اينكه هم اكنون چهار فلز فولاد، روي ، آلومينيوم و مس در بورس پذيرش شده و مورد معامله قرار مي گيرد، اظهاراميدواري كرد كه علاوه بر سر ، در آينده طلا ، نقره و فلزات قيمتي هم وارد اين بورس شود.

وي از تغيير قانون بازار سرمايه كشورمان در آينده نزديك خبر داد و گفت: به موجب اين قانون تمام بورسهاي كالا و اوراق بهادار ما زير پوشش دستگاه نظارتي واحدي قرارمي گيرند و سيستم پاياپاي آنها در واقع يكي خواهد شد، ضمن اينكه از جهت نرم افزاري هم بورسهاي ما در حال تطبيق خود با نرم افزار يورو نكست ( Euro Next) هستند كه قرا رداد آن اخير توسط بورس اوراق بهادار با كشور فرانسه منعقد شده است.

در اين ديدار همچنين " مايكل سيوري" لرد شهردار لندن با اظهار خوشحالي از راه اندازي بورس فلزات تهران گفت: هنگامي كه سه سال قبل به ايران آمدم ايراني ها آرزو داشتند بورس فلزات راه اندازي كنند وحالا خوشحالم كه علاوه بر راه اندازي بورس ، معاملات به صورت الكترونيكي انجام مي شود.