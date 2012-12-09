بیوک میرزایی بازیگر نقش ماشاالله خان در "کلاه پهلوی" درباره حضور در این سریال تاریخی به خبرنگار مهر گفت: انتخاب بخشی از بازیگران سریال با محمدرضا شریفینیا بود اما کارگردان کار خودش من را برای بازی در این سریال انتخاب کردند. من هم به متن اشراف داشتم چون سالها بود میخواستند "کلاه پهلوی" را بسازند اما تهیهکنندهها تغییر میکردند تا در نهایت محمدرضا تختکشیان انتخاب شد و با من قرارداد بست.
وی در اینباره که آیا نقش ماشالله خان نخستین پیشنهاد به او بوده است، افزود: به من نقش فعلی و نقش دیگری که حالا سیروس گرجستانی ایفایش را بر عهده دارد، پیشنهاد دادند اما از آنجایی که حس کردم این نقش جای کار بیشتری دارد، آن را قبول کردم.
این بازیگر درباره واقعی بودن شخصیت توضیح داد: نه هیچ چیز عین واقعیت نیست بلکه فقط گوشههایی از این شخصیتها از واقعیت گرفته شده و بعد به آنها بال و پر داده شده است. بنابراین شخصیتها هویت مستقلی پیدا کردند. من هم برای باورپذیر کردن نقش، خودم به عنوان بازیگر تئاتر که 30 سال در این حرفه کار میکند فکر کردم یک شخصیتی مانند ماشاالله خان میتواند چه سیما و بیانی داشته باشد.
میرزایی در زمینه نزدیک شدن به شخصیت یادآور شد: در برخی از روستاها تازه به دوران رسیدههایی هستند که برای اینکه موقعیتی به دست بیاورند سعی میکنند خود را به آدمهای بالادست بچسبانند و از نظر پوشش و رفتار خودشان را به طبقه بالا نزدیک میکنند. از طریق همین بیوگرافی بود که احساس کردم این چنین فردی میتواند چنین گویش و تکه کلامی داشته باشد.
وی ادامه داد: برای ایفای برخی از نقشها که تاریخی است باید درباره آن مطالعه، شناخت و اشراف داشته باشیم. در این فیلمنامهها درباره آدمها و کردارشان کمتر در متن دیده میشود اما وقتی کل متن را میخوانید خلاصهای از منطقه جغرافیایی آنجا به دستتان میآید اما دیگر خودتان باید به آن بال و پر بدهید. در نقش ماشالله خان هم این دیالوگ، این بیان و حرکات نبود و من خودم برای اینکه نقش باورپذیر شود به آن خصوصیاتی اضافه کردم.
این بازیگر نمایشهای رادیویی، ماشالله خان را دارای حضور زندهای خواند و افزود: حتی جاهایی که دیالوگ ندارد حضورش احساس میشود.
میرزایی درباره ایفای نقشهای کوتاه توضیح داد: حسن بازیگری مثل من که تجربه چند ده ساله دارد این است که به بلندی و کوتاهی نقش نگاه نمیکنم. در این سریال کسی است که حضور دارد ولی بیننده با او ارتباط برقرار نمیکند. در واقع بازیگر باید شخصیت نقش را بسازد تا بیننده باورش کند. البته سکانسهایی از ما گرفته شد ولی حذف شد و نقش ماشاالله کمی کمرنگ شد اما من در کل توجهی به این موضوع ندارم.
بازیگر سریال "کلاه پهلوی" درباره واکنش مخاطبان به سریال گفت: بخشی از کار به دلیل بار سیاسی، برای بخشی از مردم خوشایند نیست اما چون اوج و فرودهای زیادی دارد به این خاطر مردم خوششان میآید و سریال بازخورد خوبی بین آنها داشته است. درواقع مردم پذیرفتهاند سریال جزو سریالهای الف ویژه بوده و خیلی برایش زمان گذاشته شده است.
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