آغاز پیش فروش بلیط قطار در فارس

مهرداد انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه گفت: پیش فروش بلیط قطار برای یک ماه آینده به مقصد شیراز - تهران و برعکس و همچنین شیراز - مشهد و بالعاکس در این استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: افراد می توانند با مراجعه به دفاتر فروش بلیط قطار نیست به تهیه بلیط اقدام کنند همچنین متقاضیان می توانند نسبت به تهیه بلیط برای دیگر استانهایی که دارای قطار هستند به صورت دو سره اقدام کنند.

مدیر کل راه آهن استان فارس افزود: در این راستا مردم می توانند سئوالات و مشکلات خود را از طریق شماره 1539 با ایستگاه قطار شیراز در میان بگذارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت اداره کل راه آهن استان فارس از سرمایه گذاران تاکید کرد: این اداره کل آمادگی همکاری با سرمایه گذاران در حوزه خرید واگن باربری یا مسافربری است.

انصاری ادامه داد: در این راستا راه آهن استان فارس به منظور حمایت از سرمایه گذاران نسبت به پرداخت تسهیلات و... اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه برای تحقق افزایش تعداد حرکت قطار از شیراز باید بخش خصوصی وارد کار شود، بیان کرد: در این راستا زیرساختها فراهم است و در صورت وارد شدن بخش خصوصی و خریداری واگن می توان نسبت به افزایش قطاراقدام کرد.