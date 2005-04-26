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۶ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۳:۵۰

رئيس محيط زيست غرب استان تهران

تغيير كاربري باغ سيب مهرشهر به فضاي سبز كرج آسيبي نمي رساند

مطابق طرحي كه از سوي بنياد مستضعفين به سازمان محيط زيست ارائه شده است تغيير كاربري قسمتي از باغ سيب مهرشهر مشكلي براي فضاي سبز كرج به وجود نمي آورد.

نوذر حق شناس رئيس محيط زيست غرب استان تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزار مهر در كرج گفت: مالكيت اصلي باغ سيب مهرشهر متعلق به بنياد مستضعفان شهرستان كرج است و در نظام اسلامي مالكيت محترم به شمار مي رود.

 

وي افزود: بنياد مستضعفين به عنوان مالك اصلي باغ سيب مهرشهر تصميم به فروش قسمتي از زمين هاي خود نموده تا بتواند مشكلاتشان را در ابعاد ديگري حل كنند.

 

حق شناس تصريح كرد: با توجه به نشست اخيري كه با مسئولين رده بالاي بنياد مستضعفين داشته ايم ،آنها تصميم دارند 75 درصد، از 100 درصد باغ سيب مهرشهر را به فضاي سبز ايده آلي كه مورد پسند مردم باشد، تبديل كنند و 25 درصد ديگر را با توجه به تراكم آن منطقه تغيير كاربري داده و مجوز ساخت و ساز دريافت كنند.

 

وي اضافه كرد: بنياد مستضعفين به ازاي آن 25 درصدي كه تغيير كاربري مي دهد در جاي ديگري از شهر كه مسئولين توافق كنند، فضاي سبز ايجاد خواهند كرد.

 

حق شناس تصريح كرد: در حال حاضر سرانه فضاي سبز هر شهروند كرجي 6 الي 7 متر است كه نسبت به سه سال گذشته كه سرانه هر نفر 2 الي 3 متر بوده رشد چشمگيري داشته است.

کد مطلب 176111

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