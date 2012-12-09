به گزارش خبرنگار مهر، اشکان خطیبی بازیگر سینما و تلویزیون با حضور در برنامه "تا مرز فردا" رادیو جوان گفت: هم اکنون در حال بازی در سریال "تهران پلاک یک" هستم که قرار است از شبکه تهران پخش شود.
وی درباره فعالیت در عرصه موسیقی توضیح داد: از 6 سالگی پیانو میزنم اما خودم را نوازنده حرفهای نمیدانم چرا که دوام نداشته و به صورت مقطعی کار کردهام؛ مانند شنا که ورزش اصلی من است اما آن را هم مقطعی کار میکنم. من حتی خودم را بازیگر حرفهای هم نمیدانم فقط سعی میکنم از تواناییهایی که دارم استفاده کنم.
خطیبی تصریح کرد: بازیگر حرفهای به نظر من کسی است که فقط به یک حرفه بپردازد اما من معمولا در حال انجام دادن چند کار هستم.
جای کسی را تنگ نکردهام
این بازیگر ادامه داد: دنیای بازیگری بازتر از این حرفها است و من جای کسی را تنگ نکردهام. یکی از دلایلی هم که دوست ندارم خود را بازیگر حرفهای بدانم این است که اگر تعریف بازیگر حرفهای آن چیزی است که در سینما و تلویزیون واقعی میبینم دوست ندارم بازیگر حرفهای باشم.
خطیبی افزود: همانطور که الان تفاوتی بین مدیوم سینما و تلویزیون نیست و چه بسا که سریالهایمان بهتر از فیلمهای سینماییمان از آب درمیآید و در کل دنیا هم اینگونه است و در سریالها گاه پروداکشن، فیلمنامه و بازیگری نابتری نسبت به فیلمها وجود دارد لذا زیاد تفاوتی بین این دو مدیوم قائل نیستم.
وی تصریح کرد: اما ترجیح خودم تئاتر است شاید این از بیرون یک ژست به نظر بیاید ولی واقعیت این است که من بازیگری را روی صحنه یاد گرفتهام درس تئاتر را خواندهام و طبیعی است که آدم خاستگاهش را بیشتر دوست دارد مثل این است که من پیانو را از دیگر سازها بیشتر دوست دارم چون اولین سازی بوده است که یاد گرفتهام. این یک جور تعلق خاطر است و شاید به دلیل قدمت باشد.
بازیگر سریال "تکیه بر باد" خاطرنشان کرد: این که چرا تئاتر، به این دلیل است که قبل از اینکه وارد سینما یا تلویزیون شوم تئاتر کار کردهام. یک مسئله مهمتر در تئاتر هم این است که بازیگر در این هنر تبدیل به سلطان صحنه میشود یعنی فقط بازیگر است و تماشاچی و هیچ چیز دیگری نیست. اما من فکر میکنم اوج لذت بازیگر همان تئاتر است.
قانع زندگی میکنم تا کار ضعیفی نپذیرم
خطیبی اذعان کرد: سالی یک تئاتر، یک سریال و یک کار سینمایی دارم و این برایم کافی است؛ چراکه آن زمانی که من فقط تئاتر کار میکردم در تلویزیون کار کردن را برای خود عار میدانستم، یاد گرفتم با قناعت بیشتر زندگی کنم تا کار بدی را نپذیرم و یا حتی کار بد کمتری انجام دهم.
وی ادامه داد: درآمد تئاتر با تلویزیون یکسان نیست اما وضعیت تئاتر بهتر شده است و با تئاتری که مورد استقبال قرار بگیرد میتوانی زندگیات را بچرخانی. البته بخشی از آن هم زیادهخواهی است یعنی اگر فردی با درآمد تئاتر بخواهد یک ماشین 200 میلیونی بخرد خیلی از کارهای بد را باید بپذیرد. اما باید سطح توقع را پایین آورد که بخشی از آن مربوط به این مسئله است.
این بازیگر تصریح کرد: در تلویزیون چون زمان بیشتری وقت صرف میشود مخصوصا بازیگرانی که از سینما به تلویزیون میآیند چون وجهه سینمایی دارند دستمزد بیشتری میگیرند. در کل با توجه به زمانی که برای ساخت یک کار در تلویزیون گذاشته میشود، دستمزد بیشتری هم پرداخت میشود.
من و رامبد دوقلوهای افسانهای هستیم
وی درباره همکاریاش با رامبد جوان گفت: به دلیل مشغلههایی که وجود دارد، ما خیلی همدیگر را نمیبینیم اما در هر فرصتی که دست بدهد سعی میکنیم به دیدن هم برویم. کم کم من و رامبد مثل دوقلوهای افسانهای میشویم.
خطیبی در پاسخ به این پرسش که چرا در سینما کمکار هستید؟ گفت: همانطور که در تئاتر برای کارم ارج و قرب خاصی قائل هستم در سینما هم همین طور است و به هر کاری جواب مثبت نمیدهم مخصوصا وسواسم برای سینما خیلی خیلی بیشتر است و بر این باور هستم که آن قسمت از کار که باید در حافظه تصویری مردم وجود داشته باشد از طریق تلویزیون تامین میشود پس لزومی به قبول کردن هر کاری در سینما نیست.
وی تصریح کرد: سعیم بر این است که در سینما کاری نکنم که پس فردا به خاطر آن نتوانم سرم را بلند کنم. سیاستِ کاری هر کسی با دیگری متفاوت است. ممکن است هنرمندی خواه بازیگر یا آهنگساز و غیره یک یا دو کار خوب انجام دهد و بعد با موج موفقیت آن کارها مدت زیادی را سپری کنند اما من اینگونه نیستم و دوست دارم هر کاری را که میپذیرم آنقدر خوب باشد که کار قبلی را از یاد مردم ببرد.
نظر شما