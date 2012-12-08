تخفیف 50 درصدی هزینه حامل های انرژی مدارس بناب اعطا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب جلیل آذری بعداز ظهر شنبه در نشست اعضای شورای مدیریت بحران شهرستان بناب اظهار داشت: با وجود مشکلات مالی و پایین بودن میزان سرانه مدارس، این موضوع باعث شده تا آنها به جای 50 درصد، 63 درصد هزینه مصرفی گاز را بپردازند، یعنی جریمه دیرکرد قبوض مصرفی گاز را هم متحمل می شوند.

وی با بیان اینکه درحقیقت هم اکنون مدارس بناب از بابت پرداخت هزینه اضافی 13 درصدی از اداره گاز شهرستان بستانکار هستند، از اداره گاز خواست در این خصوص اقدام جدی و عملی بکند.

وی تأکید کرد: درصورتی که بدهی مدارس به اداره گاز شهرستان در نهایت به پلمپ شدن گاز شهری مدارس منجر شود، آنوقت تبعات اجتماعی منفی به دنبال خواهد داشت بنابراین نباید منتظر بروز چنین اقدامی درآینده شد.