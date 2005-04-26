طلبكاران فدراسيون كشتي تا پايان ماه صبر كنند

به گزارش خبرنگار" مهر" وزارت ارتباطات قرار است بر اساس تبصره بند چ ، مبلغ 800 ميليون تومان در اختيار فدراسيون كشتي قرار دهد.اين مبلغ قرار بود در سال 83 به فدراسيون كشتي داده شود اما به علت وجود برخي مشكلات اين بودجه تا پايان ارديبهشت ماه جاري تامين و پرداخت خواهد شد.

همچنين مذاكراتي از سوي مسئولان فدراسيون كشتي با شركت طرف قرارداد و مجري تبليغات كشتي انجام شده تا هر چه زودتر سهم تبليغات در رقابت هاي مختلف كشتي پرداخت شود.

درآمد فدراسيون كشتي از محل تبليغات چند ماه است كه پرداخت نشده و چك هاي مجري تبليغات اين فدراسيون برگشت خورده است.

بحران مالي و بدهي هاي فدراسيون كشتي مشكلات زيادي را در اجراي برنامه هاي فدراسيون و هيات هاي كشتي در سراسر ايران به وجود آورده است.