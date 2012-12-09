عبدالرحمان رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اینکه مدیران ارشد استان سمنان باید در توزیع امکانات عدالت را محور برنامه های خود قرار دهند، تصریح کرد: این شهرستان مورد بی مهری و بی توجهی مسئولان است.

وی ضمن یادآوری اینکه عدالت یک موضوع مهم و اساسی در کشور اسلامی است و باید در همه سطوح رعایت شود، افزود: حق و حقوق هیچ یک از شهرستان های استان سمنان نباید تضییع شود.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از وظایف نمایندگان مردم در کنار فعالیت قانونگذاری، پیگیری مسائل و مشکلات مردم حوزه های انتخابیه خود است، تصریح کرد: نمایندگان مردم در سطح استان سمنان در خانه ملت نیز از این موضوع غافل نبوده و در جهت پیگیری مسائل و مشکلات استان عزم و همت جدی دارند.

وی با بیان اینکه همه ما باید در جهت رشد و توسعه استان به صورت متوازن کمک کنیم اظهار داشت: سایت های اطلاع رسانی شهرستان دامغان باید به گونه ای عمل کنند تا شهرستان ضربه نخورد و با اطلاع رسانی مناسب نتیجه مثبتی عاید مردم شود و خدایی نکرده موجب عقب گرد و وارد شدن ضربه به این شهرستان نشود.

رستمیان افزود: بنده در طول مدت هفت ماه از فعالیت خود به عنوان نماینده مردم شریف دامغان در مجلس شورای اسلامی از حق و حقوق شهرستان در بخش های مختلف دفاع کردم و در این راستا نیز جلساتی با وزرا در کابینه دولت و همچنین مسئولان استان داشته ام و بر رعایت حق و حقوق این شهرستان و حل مسائل و مشکلات آن تاکید کردم.

نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مسئولان مبنی بر عدم همراهی در ایجاد دانشکده داروسازی در این شهرستان خاطرنشان کرد: با توجه به وجود کارخانه داروسازی در این شهرستان از سالیان گذشته می طلبید مسئولان در جهت ایجاد این دانشکده همراهی و همکاری می کردند.

عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه جایگاه مجلس شورای اسلامی در رد یا تایید موضوعی نبوده و نیست، اظهار داشت: بحث ایجاد دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی دامغان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مبنی بر رد یا تایید آن نبوده بلکه بر گرفتن مجوز از شورای عالی گسترش وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی از سوی این دانشگاه بود و این موضوع برای همه دانشگاه ها ضروری است.

رستمیان در خاتمه گفت: در این راستا بازهم در کنار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان برای گرفتن مجوز ایجاد دانشکده علوم پزشکی از شورای عالی گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هستیم و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.