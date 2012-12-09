حوادث اوایل انقلاب ایران در مصر در حال شکل گیری است

حجت الاسلام حسن غفاری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث اخیر مصر با بیان اینکه هنگام شکل گیری انقلاب در مصر دو نگاه ناصواب به این حادثه درایران به انقلاب مصر وجود داشت عنوان کرد: یک نگاه این بود پشت این انقلاب ها آمریکا و مصر قرار دارد که این نگاه وابسته به جریان انحرافی بود.



وی با اشاره به نگاه دیگری که در این زمینه وجود دارد عنوان کرد: نگاه دیگر این بود که گروهی ابراز داشتند برایشان مهم نیست که نام این انقلاب های منطقه، انقلاب عربی باشد و یا بیداری اسلامی.



عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) بااشاره به نا آرامی های اخیر مصر ادامه داد: حرکت اخیر در مصر نشان داده است که اکثریت انقلابیون طرفدار جریان اسلامی و به عبارتی در دالان بیداری اسلامی قرار دارند و جریان سکولار سعی دارند در این کشور تنش ایجاد کنند.

وی با اشاره به برخی از حوادث اوایل انقلاب ایران ابراز داشت: در ابتدای انقلاب اسلامی نیز با شکل گیری مجلس خبرگان و با تائید صحت انتخابات، وقتی افرادی همچون بازرگان متوجه شدند خروجی مجلس خبرگان اسلام و لایت فقیه است تا مرز انحلال مجلس خبرگان پیش رفته و حاضر به تن دادن به نتیجه تلاش منتخبین مردم نشدند.



وی با بیان اینکه حوادث اوایل انقلاب ایران در مصر نیز در حال شکل گیری است ابراز کرد: امیدواریم با توجه به تجربه انقلاب اسلامی ایران و برخی از تجریه های تاسف برانگیز اخوانی های مصر در زمان انور سادات و جمال عبدالناصر این بار با تکیه بر خدا و نیروی مردمی و تدبیر درست در مصر شاهد پیروزی باشیم.



غفاری فرد در ادامه با عنوان اینکه مخالفین در مصر اقلیت را تشکیل می دهند عنوان کرد: اگر مخالفین در اقلیت نبودند قطعا با همه پرسی مخالفت نمی‌کردند و به بهانه دموکراسی به همه پرسی تن می دادند.