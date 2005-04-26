وزارت راه بايد تكليف "تاو" را روشن كند// ارزش تجهيزات تاو در ايران 15 ميليون دلار است

حامد محسن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به اين كه شركت "تاو" منتظر اعلام نظر نهايي مجلس درباره فعاليت ما در ايران است، اظهار كرد: به هر حال قبل از اين كه فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) بازگشايي مجدد شود، وزارت راه و ترابري بايد وضعيت نامشخص شركت "تاو" در ايران را مشخص كند.

وي به مذاكرات جديد مقامات شركت تركيه اي"تاو" با شركت فرودگاه هاي كشور درباره قرارداد تاو با ايران در مورد فرودگاه امام(ره) اشاره و تصريح كرد: تاكنون اين مذاكرات به نتيجه خاصي نرسيده است.

نماينده شركت تركيه اي"تاو" در ايران توضيح داد: هنگامي كه شركت تركيه اي"تاو" با وزارت راه و ترابري شروع به مذاكرات كرد، يكسري پيش قراردادهايي طرفين امضا كردند كه در نهايت اين پيش قراردادها را قرارداد اصلي تعقيب مي كند.

محسن، ارزش تجهيزات شركت "تاو" در ايران -كه هم اكنون در فرودگاه امام(ره) مستقراست- را بيش از 15 ميليون دلار اعلام كرد و گفت: سرمايه گذاري اين شركت در ايران با درخواست وزارت راه و ترابري و تفاهمات في مابين انجام شده است.

وي خاطرنشان كرد: درصورتي كه قرارداد "تاو" لغو شود، وزارت راه و ترابري بايد غرامت لغو اين قرارداد را بپردازد، در غير اين صورت شركت تركيه اي "تاو" عليه ايران در دادگاه هاي بين الملل شكايت خواهد كرد.