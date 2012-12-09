  1. حوزه و دانشگاه
۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۸:۲۸

دانشجو به مهر خبر داد:

کاهش موظفی مربیان بورسیه دانشگاه آزاد/ پرداخت 50درصد هزینه تحصیل مربیان

کاهش موظفی مربیان بورسیه دانشگاه آزاد/ پرداخت 50درصد هزینه تحصیل مربیان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام خبر صدور آیین نامه بورس مربیان این دانشگاه در هفته جاری به برخی جزئیات تسهیلات این آیین نامه اشاره کرد.

فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: تمام مربیان دانشگاه آزاد می توانند بر اساس آیین نامه ای که در این هفته ابلاغ می شود از بورس 50 درصدی این دانشگاه برای تحصیل در مقطع دکتری استفاده کنند.

وی در این باره با ارائه پاره ای توضیحات یادآوری کرد که تا پیش از این تنها عده ای از مربیان حق استفاده از تسهیلات بورس دکتری دانشگاه را داشتند و هم اکنون دانشگاه آزاد بخشی از هزینه تحصیل مربیانی را که در دانشگاههای شهریه پرداز قصد دریافت مدرک دکتری دارند، تقبل کرده است.
 
به گفته رئیس دانشگاه آزاد، پس از بورسیه شدن از میزان موظفی این مربیان کاسته شده و به 8 تا 12 واحد در ترم خواهد رسید.

 
کد مطلب 1761151

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