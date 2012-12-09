ابراهیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنار گذاشته شدنش از تیم ذوبآهن اظهار داشت: من در تماس تلفنی که با سرپرست تیم داشتم، متوجه شدم که فعلا نباید در تمرینات ذوبآهن حضور داشته باشم و در لیست مازاد قرار گرفتهام.
وی ادامه داد: من نمی دانم چرا در لیست مازاد قرار گرفتهام و نظری خاصی در این باره ندارم زیرا شرایط ذوبآهن بسیار تغییر کرده و سرمربی تیم با بازیکن اصفهانی درگیری شخصی دارد.
مدافع ذوبآهن با انتقاد از سرمربی این تیم اصفهانی تصریح کرد: کاظمی از آنها در تیم استفاده نمیکند واحساس میکنم او با کل اصفهانیها مشکل دارد زیرا همه شاهد هستند که من بیشترین بازی را برای تیم ذوب کردهام واگر بازیکن بدی بودم چرا در این چند بازی از من استفاده میکرد، به طوری که من حتی برای ذوبآهن گلزنی نیز کردم.
وی بیان داشت: کاظمی با من و حتی بازیکن پرتغالی تیم مشکل دارد و با همکاری مدیریت باشگاه، هنگام کوچکترین اشتباه بازیکنان را جریمه 20 تا 30 میلیونی میکردند، انگار سرمربی به مغازه میوه فروشی آماده وبا جریمههای مختلف بازیکن از قرارداد خود منصرف میشود.
محمدی اضافه کرد: من از چند تیم لیگ دسته یک پیشنهاد دارم اما صبر میکنم تا تکلیفم در تیم ذوبآهن مشخص شود و منتظر تماس مسئولان باشگاه هستم.
وی افزود: با ذوبآهن قرارداد سه ساله دارم وشاید منتظر ماندم تا شرایط ذوب آهن تغییر کند و با تغییر سرمربی من به ذوبآهن باز گردم.
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