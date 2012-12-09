به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم بعد از بازگشت از بازی‌های المپیک 2012 لندن با هدف شناسایی استعدادهای جوان و گمنام و همچنین پویایی هر چه بیشتر کشتی آزاد و فرنگی، مسابقاتی را پایه‌‎ریزی کرد که نامش را رقابت‌های عمومی کشتی گذاشت.

به هر ترتیب پس از یک برنامه‌ریزی سریع و تا حدی عجولانه، زمینه برگزاری این رقابت‌ها با هدف استعدادیابی و صد البته ترغیب کشتی‌گیران به کسب جوایز میلیونی فراهم شد و هزاران آزاد و فرنگی کار طی زمان‌بندی معینی از سراسر کشور راهی تهران و حضور در این مسابقات شدند.

وسوسه کسب جوایز نقدی در پایتخت

رقابت‎های عمومی کشتی آزاد و فرنگی با اختلاف زمان اندکی نسبت به هم در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و مربیان و کشتی گیران زیادی را از سراسر کشور به پایتخت کشاند.

این در حالی بود که متولیان فدراسیون کشتی با توجه به حامیان مالی مختلفی که از سوی رسول خادم معرفی شده بود، به تمامی نفرات برتر وعده دادند که خستگی و تلاش آنها را با اهدای پاداش نقدی بر طرف خواهند ساخت.

به طوریکه به نفرات اول تا چهارم اوزان هشتگانه این رقابت‌ها به ترتیب 7، 4، 2 و یک میلیون تومان و به مربیان و هیات‌های برتر هشت وزن نیز در مجموع 7، 4 و 2 میلیون تومان جایزه نقدی تعلق می‌گیرد. البته وعده مالی فدراسیون کشتی و رسول خادم به هر ترتیبی که بود اجرا شد، اما در نهایت میزان جوایز آزاد و فرنگی کاران تفاوت زیادی با یکدیگر پیدا کرد.

سر فرنگی کاران کلاه رفت!

به گفته یکی از اهالی فدراسیون کشتی که نخواست نامش فاش شود، آزادکاران برتر رقابت‌های عمومی کشتی پس از پایان رقابت‎ها، همان مبالغی را دریافت کردند که طبق بخشنامه فدراسیون کشتی به آنان وعده داده شده بود، اما فرنگی کاران برتر، جوایز خود را با کسر مالیات دریافت کردند!

این تبعیض آشکار بین شاگردان محمد بنا و شاگردان رسول خادم بار دیگر نشان داد که کشتی آزاد و فرنگی همچنان دست به گریبان اختلافات سنتی و قدیمی خود هستند و حتی درخشش فرنگی کاران در المپیک لندن و تفکیک مدیریتی این دو رشته از یکدیگر نیز نتوانسته تبعیض‌های کنونی را از بین ببرد.

چک شخصی یا چک فدراسیون؟

به گفته همین منبع آگاه، نکته جالب توجه آنکه جوایز نقدی آزادکاران برتر رقابت‌های عمومی بعد از مدت کوتاهی بدون هیچگونه کسر مالیاتی به حساب شخصی "رضا لایق" یکی از مربیان کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد واریز شده و او هم با صدور چک‌های شخصی به تک تک نفرات برتر با آنان تسویه حساب می‌کند.

این در حالی است که نحوه پرداخت به فرنگی کاران برتر کاملا متفاوت و به گونه‌ای دیگر انجام شده، به طوریکه پیش از هر چیز مالیات مذکور از جوایز کسر شده است. گویا مسئولان فدراسیون بر خلاف جوایز آزادکاران، در ابتدا مالیات را از جوایز فرنگی کاران کسر کردند، سپس از حساب بانکی فدراسیون به تعداد هر کدام از فرنگی کاران چک کشیدند و به حسام الدین جعفری سرپرست تیم ملی دادند تا او نیز چک‌ها را به فرنگی کاران بدهد!

صدای فرنگی کاران در آمد

این تبعیض آشکار و غیر منطقی بین آزاد و فرنگی کاران، باعث نارضایی تمامی فرنگی کاران برتر این رقابت‌ها شد و صدای نفراتی همچون داود عابدین‌زاده، بشیرباباجان‌زاده ملی پوش المپیکی کشورمان و بسیاری از چهره‌های شناخته شده کشتی فرنگی را نیز در آورد.

بشیر باباجان‌زاده فرنگی کار بااخلاق و جوان تیم ملی اعزامی به المپیک با اظهار تعجب و نارضایی از این اتفاق به خبرنگار مهر گفت: فرنگی کاران واقعا مورد کم لطفی و بی‌توجهی قرار گرفته‌اند. ما در حالیکه حتی از داشتن رقابت‌های لیگ نیز محروم هستیم، باید مالیات جوایز ناچیز خود را بدهیم و این در حالی است که آزادکاران هم لیگ دارند و هم مالیاتی از حسابشان کم نشد!