تصادف در جاده زاهدان - زابل 10 کشته برجای گذاشت

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این تصادف حوالی ساعت 19 شب گذشته در کیلومتر 55 محور زاهدان - زابل رخ داد.

وی گفت: دو دستگاه پژو 405 و پژو 206 با 9 نفر سرنشین که همه آنها آن اعضای دو خانواده بودند با یکدیگر برخورد کردند.

وی افزود: اجساد کشته شدگان این حادثه به پزشکی قانونی انتقال یافت.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان و بلوچستان بیان داشت: کجیر نارویی فرزند عبدالحمید 26 ساله، علی رضا نارویی فرزند لطیف 24 ساله، عادله خاتون خم فرزند گل آقا 19 ساله، محسن نارویی فرزند کجیر چهار ساله، عماد نارویی فرزند کجیر یک و نیم ساله، مرجان دیماد نارویی فرزند علیرضا فوت شده در بیمارستان یک و نیم ساله، امان الله قلجایی فرزند عبدالله 30 ساله، قمرگل قلجایی فرزند خدابخش 28 ساله، افسانه قلجایی فرزند خدابخش 24 ساله و آیدین قلجایی فرزند امان الله هشت ساله از کشته شدگان این حادثه هستند.