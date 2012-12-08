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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۰:۱۰

هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس؛

نخستین پیروزی بنیتس با چلسی در لیگ برتر/ آرسنال از سد وست بروم گذشت

نخستین پیروزی بنیتس با چلسی در لیگ برتر/ آرسنال از سد وست بروم گذشت

رقابتهای هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس شنبه شب با برگزاری 6 دیدار آغاز شد که طی آن تیم های مدعی چلسی و آرسنال مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال بعد از چند هفته بالاخره طعم پیروزی را چشید و موفق شد در حضور 60 هزار تماشاگر ورزشگاه امیریتس با نتیجه 2 بر صفر وست بروم را از پیش رو بردارد.

مایکل آرتتا هافبک اسپانیایی آرسنال هر دو گل تیمش را روی دو ضربه پنالتی که به ترتیب در دقایق 26 و 64 به ثمر رسید به ثمر رساند.

رافا بنتیس سرمربی موقت چلسی نیز بالاخره نخستین پیروزی خود را در رقابتهای لیگ برتر با آبی های لندنی کسب کرد. آنها موفق شدند ساندرلند را در خانه اش با نتیجه 3 بر یک شکست دهند. فرناندو تورس (11، 45 پنالتی) و خوان ماتا (49) گل های چلسی را در این بازی به ثمر رساندند.

نتایج کامل رقابتهای شنبه شب به شرح زیر است:

آرسنال 2 – وست بروم صفر
استون ویلا صفر – استوک سیتی صفر
ساوتهمپتون یک – ردینگ صفر
ساندرلند یک – چلسی 3
سوانزی سیتی 3 – نورویچ سیتی 4
ویگان 2 – کوئینزپارک رنجرز 2

رقابتهای این هفته امشب (یکشنبه شب) با برگزاری سه دیدار ادامه پیدا می کند که حساس ترین آنها دربی شهر منچستر است.برنامه بازی های امشب به شرح زیر است:

منچسترسیتی – منچستریونایتد
اورتون – تاتنهام
وستهام - لیورپول

جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 36 امتیاز
2- منچسترسیتی 33 امتیاز
3- چلسی 29 امتیاز (یک بازی بیشتر)
4- تاتنهام 26 امتیاز
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18- ساندرلند 13 امتیاز
19- ردینگ 9 امتیاز
20- کوئینزپارک رنجرز 7 امتیاز (یک بازی بیشتر)

کد مطلب 1761169

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