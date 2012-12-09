توزیع کارت 3 کنکور فراگیر پیام نور از فردا/ شخصی سازی دفترچه سوالات

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آزمون هر یک از مقاطع کارشناسی، کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد سال 91 دوره فراگیر دانشگاه پیام نور صبح و عصر جمعه 24 آذرماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: آزمون کارشناسی پیوسته راس ساعت 8 صبح جمعه و آزمونهای کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد راس ساعت 15 همان روز برگزار می شود.

به گفته این مقام مسئول در سازمان سنجش، کارت شرکت در هر یک از سه آزمون به همراه برگ راهنما از دوشنبه 20 آذرماه بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار داده می شود و داوطلبان ضرورت دارد از این تاریخ تا پنجشنبه 23 ماه جاری نسبت به دریافت این کارت اقدام کنند.

مشاورعالی سازمان سنجش همچنین با بیان اینکه برای پاسخهای غلط هیچ نمره منفی لحاظ نمی شود، تاکید کرد که اگر به سوالی دو پاسخ داده شود هر دو پاسخ آن سوال غلط محسوب شده و امتیازی به آن تعلق نمی گیرد.

توکلی همچنین با اشاره به دفترچه سوالات هر یک از سه آزمون فراگیر پیام نور، گفت: یک دفترچه عمومی، یک دفترچه اختصاصی و یک برگ پاسخنامه در اختیار داوطلبان قرار داده می شود و تعداد سوالات هر یک از رشته های امتحانی روی جلد دفترچه آزمون و برگ راهنما درج شده است.

وی خاطرنشان کرد که دفترچه سوالات این آزمونها شخصی سازی و مشخصات هر داوطلب روی جلد دفترچه چاپ شده است.

به گفته مشاور عالی سازمان سنجش، دفترچه سوالات این سه آزمون در انواع A B C D F تولید شده که حروف انگلیسی مذکور باید با کد عددی و حروف درج شده بر روی پاسخنامه مطابقت داشته باشد و داوطلبان در صورت مشاهده هر گونه مغایرت باید مرابت را به نزدیکترین مراقب جلسه آزمون اطلاع دهند.

نتایج نهایی این سه آزمون با اعلام سازمان سنجش، در بهمن ماه اعلام خواهد شد.