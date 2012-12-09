به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصوری شنبشب در دومین نشست شورای پژوهشی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اهمیت این شورا، اظهار داشت: بزرگترین سرمایه برای شورای پژوهشی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، حضور اساتید برجسته در این شورای پژوهشی است.
وی با تاکید بر اصل سرمایه نیروی انسانی، بیان داشت: برگزاری چنین نشستهایی زمینهساز ارتقای بنیه علمی منطقه و سبب افزایش تعاملات و بهرهگیری هر چه بیشتر از توان و مزیتهای علمی و پژوهشی دانشگاه و سازمانها است.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس اضافه کرد: توجه ویژه به زیرساختها نظیر راهاندازی پارک علم و فناوری از اولویتهای مورد نیاز پایتخت انرژی کشور است.
وی به تلاشهای صورت گرفته در این زمینه اشاره کرد و افزود: با یاری خداوند و پیگیریهای مکرر توافقهای اولیه راهاندازی بزرگترین پژوهشگاه نفت در جنوب کشور را بدست آوردیم.
راهاندازی دانشگاه فنی مهندسی جم
نصوری از تخصیص بودجه برای ایجاد واحدهای دانشگاهی معتبر بینالمللی در منطقه خبر داد و گفت: راهاندازی دانشگاه فنی مهندسی جم از دیگر اولویتهای سازمان منطقه ویژه است که کار تهیه زمین برای احداث انجام و به یاری و لطف خداوند مراحل مطالعاتی آن در حال انجام است.
شورای پژوهشی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس دارای 17 عضو است که از میان متخصصان حوزه پژوهشی و علمی کشور انتخاب شدهاند و دومین نشست این شورا به مدت دو روز به میزبانی مدیریت پژوهش و فناوری این سازمان برگزار شد.
در این نشست در میان تعدادی از پروژههای پژوهشی طرح جامعه اطلس خوردگی اتمسفری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، طراحی و ساخت و بومی سازی واحد تصفیه پساب با استفاده از بیوراکتور غشایی برای تصفیه زیستی آب تولیدی میادین نفتی و گازی و اجرای پروژه از میادین کشور، پتانسیلسنجی پروژههای زیست محیطی، تدوین حداکثر بار آلودگی روزانه قابل تخلیه به منابع آب سطحی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ارزیابی رفتارهای سازمانی در منطقه ویژه و تدوین برنامه استراتژی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس پس از بررسی و بازبینی به تصویب رسید.
تصویب طرح علل خشکیدگی و کاهش سطح جنگلهای حرا در خلیج نایبند
همچنین در ادامه این نشست تعدادی از پروژههای دانشجویی پس از بررسی و بازبینی از میان چندین پروژه دانشجویی به تصویب رسید.
بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین سرب، روی، کادمیوم، نیکل و وانادیوم در ذرات معلق هوای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی، پاکسازی زیستی خاک های آلوده با هیدرو کربن های نفتی با استفاده از باکتری های جدا شده از لجن فعال حاصل از تیمار فاضلاب های شهری منطقه عسلویه از جمله پروژههای دانشجویی مصوب است.
همچنین پروژههای کاربرد مدل وایزبرد در شناخت ضعفها و قابلیتهای سازمانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عملکرد سیستم چهار عاملی در پروژه های زیر ساختی عمرانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت پروژه با استفاده از تکنیک تصمیمگیری گروهی از دیگر پروژههای مصوب است.
از دیگر پروژههای مصوب میتوان به ارایه مدل ارزیابی ریسک بهداشتی تماس با مواد شیمیایی در صنایع نفت (مطالعه موردی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) و جداسازی میکرو ارگانیسمهای مصرف کننده فلزات سنگین از پسابهای صنعتی منطقه اقتصادی پارس جنوبی اشاره کرد.
پروژههای علل خشکیدگی و کاهش سطح جنگلهای حرا در خلیج نایبند و رژیم حقوقی حاکم بر حوزه نفتی و گازی مشترک ایران و قطر در حوزه پارسجنوبی از منظر حقوق بینالملل نیز پس از بررسی و بازبینی از میان چندین پروژه دانشجویی به تصویب رسید.
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