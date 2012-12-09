دولت هزینه نکند، فردا باید تاوان بدهد/ دولت بزرگترین رقیب تولیدکنندگان

سجاد هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سئوال مقام معظم رهبری که "توجه به کیفیت در تولیدات داخلی چقدر است"؟ افزود: توجه به کیفیت تولیدات لازمه کار است، تولید کننده ای که بخواهد در بازار باقی بماند و محصول آن رقابت پذیر باشد، باید بداند که کیفیت یکی از آیتمهای ضروری تولید است.

وی تصریح کرد: کیفیت محصولات به مواد اولیه که در اختیار یک تولیدکننده قرار می گیرد، بر می گردد؛ هر چه مواد اولیه تولیدکننده مرغوب تر باشد، قطعاً کیفیت آن محصولی که تولید می کند، بهتر و بالاتر است.

مدیرعامل شرکت "راش ایران" ادامه داد: بهترین گزینه ای که تولیدکننده می تواند در کار خود لحاظ کند، کیفیت است؛ کیفیت ضعیف محصولات در ایران به چند مشکل بر می گردد؛ یک مشکل مواد اولیه ای که تولیدکننده ها در ایران استفاده می کند، است که از مرغوبیت و کیفیت لازم برخوردار نیست و به علت گران تمام شدن مواد مرغوب از مواد با کیفیت پایین استفاده می کنند.

برخی هزینه ها در تولید باید سرشکن شود

هاشمی عنوان کرد: برخی هزینه ها در تولید است که اگر این هزینه ها سرشکن شود و پایین بیاید، تولیدکننده می تواند کیفیت محصولات را بالا ببرد؛ در بحث انرژی تولیدکننده ها هزینه گزاف پرداخت می کنند و در بحث بیمه و مالیات، هزینه های سرباری به تولیدکننده تحمیل شده است که در نتیجه، تولیدکننده ناچار می شود از کیفیت محصول کم کند تا قیمت محصول تولیدی پایین بیاید تا بتواند در بازار رقابت کند.

وی اضافه کرد: اگر کیفیت جنس ایرانی پایین است، این ناشی از این نیست که تولیدکنندگان ایرانی، توان تولید محصولات با کیفیت را ندارند و نمی توانند کیفیت محصولات را بالا ببرند؛ توانمندی است، ولی چون تولیدکننده با بازار می خواهد، رقابت کنند با توجه به اینکه جنسهای خارجی هم وارد می شود، باید کالا را با قیمت پایین تر تولید کند؛ اگر هزینه هایی که توسط دولت از تولیدکننده گرفته می شود، پایین بیاید، قیمت برای تولیدکننده پایین تر می آید.

عضو هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد پاکدشت گفت: رقیبهای خارجی برای تولیدکنندگان ایرانی وجود دارند؛ یک ابر قدرت به نام چین وجود دارد که تولیدکننده است، در چین دولت مردان و مسئولان ارزششان را در اختیار تولیدکننده قرار می دهند ولی در ایران متأسفانه بدترین اهرمهای فشار را علیه تولیدکنندگان می گذارند.

بزرگترین رقیب تولیدکنندگان در ایران دولت است

وی افزود: در ایران تولیدکنندگان با دو رقیب مواجه اند؛ یک رقیب خارجی مانند کشورهای چین و ترکیه و ... و دیگری که بزرگترین رقیب تولیدکنندگان بوده، دولت است.

هاشمی تصریح کرد: تولیدکننده 30 درصد حق بیمه، مالیات شغلی به شکل پلکانی و مالیات ارزش افزوده پرداخت می کند و نمی تواند جنس را با پول نقد در بازار تهیه و مصرف کند، باید جنس را با فاکتور رسمی خریداری کند تا مالیات ارزش افزوده شامل حالش نشود یا در بحث انرژی، تا قبل از هدفمند کردن یارانه ها، قبض گاز مصرفی واحد صنعتی 60 تا 70 هزار تومان می آمد، ولی الان 700 هزار تومان می شود.

وی ادامه داد: این هزینه های اضافی که به تولیدکننده تحمیل شده، باید یک جا جبران شود و تولید کننده مجبور می شود از کیفیت محصول کم کند، چون اگر جنسی که به بازار ارائه می دهد با قیمت بالا باشد، کسی آن محصول را خریداری نمی کند.

این مسئول یادآور شد: تولیدکننده ناچار است از کیفیت محصول کم کند و این ناشی از این نیست که تولیدکننده توانمند نباشد و نتواند محصول خوب تولید کند، می تواند این کار را انجام دهد ولی اگر بخواهد جنس با کیفیت تحویل بازار دهد، آن موقع هزینه تمام شده برای تولیدکننده بالا می رود که اصلاً محصول او را خریداری نمی کنند.

90 درصد مشکلات اقتصادی به خاطر سوء مدیریت است

وی اضافه کرد: 10 درصد تحریمها می تواند در اقتصاد جامعه تأثیرگذار باشد، آن 90 درصد مشکلات به خاطر سوء مدیریت بوده است؛ یک تولیدکننده تا یک ماه پیش به فرض سرمایه در گردش کارخانه اش 300 میلیون بود اما امروز باید 900 میلیون تومان بگذارد، مضاف بر اینکه آن زمان تولیدکننده اعتباری کار می کرد ولی الان باید پول نقد پرداخت کند تا بتواند جنس مواد اولیه مورد نیاز را 10 تا 15 روز آینده تحویل بگیرد که این مشکلات ناشی از التهاب بازار است.

هاشمی اظهار داشت: تولیدکننده باید هزینه های اضافی را در تولید لحاظ کند تا بتواند همراه رقیب چینی و ترک در بازار، خود را نگه دارد پس در نهایت باید یک جا این هزینه را بالانس کرد و چاره ای جز اینکه از کیفیت جنس کم کند، ندارد.

تجمل گرایی باید از ریشه حل شود

وی در خصوص سئوال دیگر مقام معظم رهبری که "چرا مصرف گرایی برای برخی افتخار شده است"؟ گفت: متأسفانه این نگاه باید از ریشه حل شود، اکنون طوری جوان و جامعه تربیت شده است که همه رو به تجمل گرایی آورده اند و این نوسان مدام بالا می رود که رسانه ها باید در این زمینه فرهنگسازی کنند.

مدیرعامل شرکت "راش ایران" ادامه داد: واقعاً مسئولان از این موضوع غافل شده اند؛ ایرانیان به جای اینکه به اصل و ریشه خود باز گردند، متأسفانه به تجمل گرایی روی آورده و از فرهنگهایی استفاده می کنند که نه در شأن مسلمان و نه در شأن ایران و ایرانی است که این موضوع به خاطر کوتاهی رسانه ها بوده که نتوانسته اند فرهنگسازی کنند.

وی تصریح کرد: مردم ایران به جای اینکه از یک مسیر صحیح حرکت کنند از یک مسیری رفته اند که منحرف شده اند و هر چه ادامه دهند، این انحراف بیشتر می شود.

هاشمی افزود: در فرهنگسازی رسانه ها بسیار می توانند، نقش داشته باشند؛ ایرانیان از فرهنگ اصیل ایرانی و مسلمان، متأسفانه غافل شده اند؛ رسانه ها باید این نقش را ایفا کنند، فیلمهایی که از رسانه های ملی پخش می شود، باعث شده بیشتر خانواده ها به سمت تجمل گرایی سوق یابند.

وی بیان داشت: رسانه ها در زمینه فرهنگسازی می توانند کمک کنند و خود مردم نیز باید دست به دست هم دهند و واقعیتها را ببینند؛ به جای تجمل گرایی به سمت ساده زیستی و درست زیستن بروند.

بهداشت در تمام جوانب زندگی لحاظ شود

عضو هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد ادامه داد: وقتی فردی به واژه بهداشت بر می خورد، ناخودآگاه فکر می کند بهداشت را فقط برای وضعیت جسمانی باید رعایت کند در صورتی که این طور نیست، بهداشت یعنی "بهتر نگه داشتن و بهتر زیستن" و اگر بهداشت را در تمام جوانب زندگی لحاظ کنیم، قطعاً کارمان نباید به اینجا کشیده شود.

وی عنوان کرد: رسانه ها و اهل قلم می توانند در این زمینه کمک کنند؛ برای مردم باید این خط را ترسیم کرد و مردم نیز به دنبال آن بروند ولی متأسفانه یک مقدار از سرچشمه خود دور شده ایم و خطوط انحرافی را ترسیم کرده و مردم نیز ناآگاهانه به دنبال آن می روند، مردم وقتی بیدار می شوند که دیگر این مسیر را رفته اند و اگر بخواهند برگردند، زمان می برد.

هاشمی در رابطه با سئوال رهبر انقلاب که "چرا کار جمعی در ایران ضعیف است"؟ گفت: این موضوع باز هم متأسفانه به فرهنگ ایران بر می گردد؛ کشورهای غربی بیشتر کارها را در غالب کار جمعی انجام می دهند ولی در ایران از آنجایی که افراد بیشتر وقتها خود را می بینند و به نفع شخصی خود کار می کنند، این مشکل وجود آمده است.

وی اضافه کرد: چون بیشتر نفع شخصی در ایران مدنظر است، افراد کم کم با مشکل مواجه می شوند؛ مثلاَ اگر کارگروهی در غالب یک شرکت یا کارخانه باشد به دلیل همین نفع شخصی، افراد بعد از مدتی که کار گروهی انجام می دهند، مجبور به انشعاب می شوند و هر کس به سمتی می رود.

دولت باید از کار گروهی حمایت کند

مدیرعامل شرکت "راش ایران" اظهار داشت: دولت باید از کار گروهی حمایت کند؛ اگر یک تولیدکننده در غالب کار جمعی شرکت کند، می تواند موفق تر باشد.

وی افزود: دولت باید از لحاظ اقتصادی و فرهنگی کمک کند و از پایلوتهایی که وجود دارد، استفاده کند، یعنی کنفرسیومهایی که جمعی کار کرده اند را آنالیز و معرفی کرده و با مشاوره مزیت کار گروهی را برای افراد تشریح و به مردم اعتماد کند تا به آن سمت و سو بروند.

هاشمی تصریح کرد: البته اعتقاد ندارم که زیاد به سمت و سوی کار جمعی برویم؛ کار جمعی در بعضی از پروژه ها و صنایع جواب می دهد، ولی باید از صنایع کوچک نیز حمایت شود، اعتقادم این است که دولت هر دو را به موازات هم فرهنگسازی و کمک کند، چون هر دو می توانند ثمربخش باشند.

وی ادامه داد: بعضی از کارها را نمی توان جمعی انجام داد، مثلاً صنایع دستی، عموماً یک کار فردی است ولی خودروسازی می تواند گروهی انجام شود؛ این صنایع باید از هم تفکیک شوند و دولت باید هر دو را ببینند.

این مسئول بیان کرد: دولت امروز باید فکر کند و به داد تولید و صنعت برسد و باید در این زمینه فرهنگسازی و هزینه شود؛ امروز اگر دولت معافیت مالیاتی چه جمعی و چه فردی به تولید کننده بدهد به ظاهر دولت هزینه می کند، ولی اگر امروز دولت هزینه نکند، فردا باید تاوان دهد کما اینکه متأسفانه اکنون آثار تاوان را در جامعه می بینیم.

40 درصد ریزش نیروی کار در شهرک صنعتی عباس آباد

وی اضافه کرد: عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی عباس آباد هستم، شهرکی که دو هزار و 200 قرارداد فروش شرکت شهرکها داشته و یکهزار و 200 واحد فعال در شهرک بوده است که از این یکهزار و 200 واحد فعال از سال 90 تا کنون با 40 درصد ریزش نیرو مواجه بوده که به همین میزان هم کاهش تولید به وجود آمده است.

هاشمی تأکید کرد: وقتی تولیدکننده داخلی با کاهش تولید مواجه می شود، کالا باید از یک جا تأمین شود که دولت مجبور به واردات می شود؛ دولت به جای اینکه هزینه کند و از سهم خود بگذرد، نه تنها این کار را نمی کند، بلکه بیشتر فشار می آورد.

وی افزود: دولت برای کار جمعی باید مشارکت داشته باشد؛ ایران راهی جز اینکه تولید و صنعت را پیش ببرد، ندارد، به عنوان مثال، نفت ایران تحریم شد ولی اکنون که نفت را تحریم کرده اند، می توان کشاورزی و دامداری کرد.

مدیرعامل شرکت "راش ایران" گفت: سه سال پیش زمینهایی که در خمین چندین سال کشت نمی شد را با کمک تعدادی دیگر احیا کردیم که سال 89، 530 تن گندم، تحویل انبار جهاد کشاورزی داده شد ولی دولت سال بعد مرا به عنوان اینکه تخریب اراضی کرده ام، 300 هزار تومان با سه ماه حبس تعزیری جریمه کرد.

وی ادامه داد: متأسفانه سوء مدیریتها کار را به جای رسانده است که امسال دو سال است که منابع طبیعی اجازه نداده از این زمینهای کشاورزی استفاده شود؛ دولت باید کارشناساسی کند، ببینند منفعت این زمینها برای منابع ملی چقدر و مضراتش برای کشور چقدر است؟

هاشمی یادآور شد: در سال 91 خمین نسبت به سال 90 یا 89 بالای یکهزار تن گندم کمتر تولید کرده است، چون دولت و منابع طبیعی جلوی کشت در زمینهای قابل کشت را گرفته اند.



برای تولیدکننده توان، روحیه و امیدی نمانده است

وی اضافه کرد: اکنون به عنوان یک تولیدکننده، پول برای شرکتی که می خواهد برایم جنس تولید کند، حواله کرده ام اما گفت: 15 روز دیگر جنس را تحویل می دهم و با قیمت آن روز با تو حساب می کنم، دیگر برای تولیدکننده توان، روحیه و امیدی نمانده است.

عضو هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد بیان داشت: دولت به تولید کننده ها هزینه های بسیاری تحمیل می کند، به عنوان مثال شرکت شهرکهای صنعتی زمین به ما واگذار کرد و پولش را سال 77 گرفت، اکنون می گوید آن پولی که سال 77 از شما گرفته ام، حق انتفاع بوده است.

وی ادامه داد: امروز که می خواهند سند مالکیت این زمینها را بدهند تا سال گذشته دفترچه کارشناسی منطقه 650 تومان بوده، امسال که سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی مطرح شد، این 650 تومان را باید هشت هزار تا 16 هزار تومان پرداخت کنیم، وقتی دلیل را پرسیدم، می گوید بر اساس قیمت کارشناسی اداره دارایی منطقه است.

خودمان در ایران خودمان را تحریم می کنیم

هاشمی تصریح کرد: آیا این، آن حمایتی است که حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند؟ با صراحت صحبت می کنم چون برای این آب و خاک هستیم و برای این آب و خاک جان داده ایم، جسم و جوانانمان را داده ایم و الان هم تا انتها با انقلاب می مانیم، دین و نژادمان را به غربیها نمی فروشیم، اشکال ندارد، گرسنگی را تحمل می کنیم ولی خودمان در ایران، داریم خودمان را تحریم می کنیم.

وی افزود: اکنون فشار از دولت به تولیدکننده به دلیل این کج سلیقگیها زیاد است؛ می توان مسئله تحریم را حل کرد، ولی تحریم دو جانبه را دیگر نمی توان حل کرد؛ بزرگترین مشکل برای تولید و صنعت کشور، دولت ایران به خاطر کج سلیقگیهایش است.

مدیرعامل شرکت راش ایران یادآور شد: امسال سازمان تأمین اجتماعی به تولیدکننده ها مطرح کرد که اگر می خواهید جواز مالکیت دریافت کنید، باید بیمه کارگران ساختمانی را بدهید؛ سال 77 جواز گرفته ام، امروز مدعی شده اند که باید حق بیمه کارگرانی که آن زمان در این ساختمان کار کرده اند را بدهید یا برای یکی از تولید کننده ها 700 میلیون تومان سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه برآورد کرده است.

مسئولان تولید ملی را کجا می بینند؟

وی گفت: آیا این، آن منویاتی است کهرهبری از تولید ملی مدنظرشان بود؟ نمی دانم مسئولان تولید ملی را کجا

می بینند آیا از چینیها حمایت می کنند یا تولیدکننده داخلی؟ آیا این حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی است؟ آیا روحیه برای تولیدکننده می ماند؟؛ امسال اگر شرکت شهرکها هشت هزار تومان پول زمینی که از من گرفته است را دوباره بگیرد، نمی دانم چه کاری باید انجام دهم.

هاشمی اضافه کرد: سازمان تأمین اجتماعی زیاده خواهی می کند؛ اگر امروز کارخانه را تعطیل کنم، فقط دو میلیون و 500 هزار تومان به سازمان تأمین اجتماعی برای بیمه باید بدهم و به هیچ کس و اداره ای بدهکار نیستم اگر امروز کارخانه را تعطیل کنم راحت تر می شوم ولی اگر تعطیل کنم، آیا دوباره می توانم آن را راه اندازی کنم؟؛ دولت در تولید مشکلات زیادی سر راه تولید کننده گذاشته است.

وی اظهار داشت: شهرک عباس آباد فعال ترین شهرک صنعتی کشور است که در 45 کیلومتری شرق استان تهران در شریف آباد است؛ کارخانه ای که پارسال 180 نفر نیرو داشته، امسال سه نفر در این کارخانه شاغل هستند، وقتی دلیل را می پرسم، می گوید: پول برق کارخانه را نمی توانم بدهم.

هدفمند کردن یارانه ها اگر قانون است، باید کامل اجرا شود

عضو هیئت امنای شهرک صنعتی عباس آباد افزود: هدفمند کردن یارانه ها اگر قانون است، باید کامل اجرا شود؛ گفتند که از هدفمند کردن یارانه ها، 30 درصد به بخش تولید و صنعت، 20 درصد برای زیرساختها و 50 درصد برای نقدینگی قرار می گیرد که از 14 هزار یا 13 هزار میلیاردی که پارسال خود سازمان هدفمند کردن یارانه ها اعلام کرد، سه هزار میلیارد محقق شده است.

وی بیان کرد: آنجایی که دولت قانون به نفعش است، قانون را اجرا می کند و آنجایی که قانون مشخص کرده که دولت باید حمایت کند، دیگر خبری از قانون نیست؛ اگر قسط وام دیر شود جریمه دیرکرد را می گیرند ولی زمانی که بدهی دولت معوق می شود کسی پاسخگو نیست و انگار قانونی نبوده است یا اگر نصف بیمه، یک روز دیرتر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود باید 30 درصد جریمه داد که اگر این پول را از بازار آزاد چهار درصد نزول کنیم، ارزانتر تمام می شود.

هاشمی ادامه داد: اگر قرار است حمایت شود باید اکنون حمایت شود نه زمانی که دیگر دیر شده باشد؛ پیشگیری هزینه اش کمتر از درمان است ولی اگر همین درمان هم درست درمان نشود، منجر به مرگ می شود.

گفتگو: فاطمه قره چایی