به گزارش خبرنگار مهر، این حوزه علمیه در زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع بنا شده است که در سال 1385 کلنگ آن توسط آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید شیعیان زده شد.

در سال 1386 هفتاد نفر طلبه از مشهد مقدس به مدت دو ماه در این مرکز بودند و در سال 1388 طلبه ها به طور رسمی از طریق آزمون جذب این مرکز شدند.

6 استاد؛ سکونت همراه با خانواده، اشتغال به تدریس

این مرکز دینی و علمی از سال جدید تحصیلی به صورت اینترنتی ثبت نام می کند که بعد از برگزاری آزمون سراسری در خردادماه، قبول شدگان در آزمون سراسری بعد از سپری کردن دوره دو ماهه تثبیت و قبولی در مصاحبه، گزینش نهایی می شوند و معمولا سخت ترین مرحله برای ورود به حوزه همین مرحله است که به عنوان مثال، سال گذشته 196 نفر در آزمون اولیه این حوزه شرکت کردند و در نهایت 20 نفر جذب شدند.

شش استاد در این حوزه علمیه به همراه خانواده هایشان سکونت دارند، مشغول به تدریس درسهایی چون صرف، نحو، منطق، اخلاق، مکالمه عربی، مکالمه انگلیسی، حفظ قرآن و آیین نگارش در سه پایه تحصیلی هستند

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مؤسس و تولیت حوزه علمیه امام صادق(ع) فیروزکوه در روستای دارالسیاده "وشتان" در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در این حوزه 50 طلبه به صورت شبانه روزی مشغول به تحصیل هستند که بعد از قبولی در پایه سوم راهنمایی جذب شده اند و مراجع عظام تقلید آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله جوادی آملی و آیت الله سیستانی و خیرین متدین، هزینه های این مرکز را پرداخت می کنند.

آیت الله سید عنایت الله دریاباری از برنامه های جنبی این حوزه علمیه نیز گفت و افزود: با توجه به اینکه تحصیلات در سطح بالاست، برگزاری اردوهای سیاحتی و مذهبی به شهرهای قم و مشهد با هزینه این مرکز و فرستادن طلاب به دبیرستانهای شبانه روزی شهرستان برای اقامه نماز جماعت و درس اخلاق از جمله برنامه های جانبی است.

وی تأکید کرد: کتابهای درسی طلاب که حدود هفت کتاب است از شهرستان قم خریداری می شود و طلاب این حوزه از سراسر ایران مانند بوشهر، زنجان، قزوین، قم، اراک، تبریز، ارومیه، مشهد، سبزوار و کهکیلویه و بویر احمد هستند.

طلاب با گذراندن 6 پایه در 6 سال تحصیلی، سطح یک حوزه را به پایان می رسانند

یکی از طلاب این مرکز که از ورودیهای سال جدید است با اشاره به تحصیل 16 ساعته در شبانه روز این مرکز گفت: اولین کلاس از هفت صبح آغاز می شود و تا ساعت 16 عصر کلاس داریم و هر روز بعد از ظهر تا اول شب مباحثه بین سه یا چهار نفر از طلاب را داریم که در این مرکزطلاب با گذراندن شش پایه در شش سال تحصیلی، سطح یک حوزه را به پایان خواهند رساند.

مهدی محمدعلی تبار ادامه داد: از برنامه های جنبی این مرکز برگزاری دعای کمیل و عزاداری در شب جمعه، برگزاری نماز جماعت و شرکت منظم در اعتکاف و از مهمترین برنامه های این مرکز نیز برگزاری کلاس اخلاق توسط آیت الله دریاباری در پنج شنبه های هر هفته است.

وی عنوان کرد: در این مرکز به صورت شبانه روزی و حتی تابستان به فعالیت می پردازیم و در هر 50 روز، چهار روز مرخصی داریم؛ همچنین خانواده های طلابی که برای دیدن آنها از راه دور می آیند، می توانند در این مرکز سکونت کنند.

گزارش و عکس: مجید بلوری