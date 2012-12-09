بهروز هیودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سئوال رهبر معظم انقلاب که "آیا حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان رعایت می شود"؟ افزود: تفاهم و همدلی در یک خانواده پایه و اساس زندگی مشترک است، پدر و مادر دو رکن یک خانواده هستند که با توجه به تعداد فرزندان، جنسیت، سن، مقطع تحصیلی، برای آنها باید حقوقی قائل باشند.

وی بیان داشت: این حقوق باید توسط والدین در هر خانواده رعایت شود، چون همه صاحب حق هستند و پدر و مادر با ایجاد یک بستر مناسب و وضع قوانین تربیتی صحیح در خانواده زمینه رشد و بالندگی کودکان خود را فراهم کنند؛ در خانواده همه صاحب حق هستند و با رعایت حقوق یکدیگر و احترام متقابل، زمینه برای رشد و بالندگی فراهم می شود.

تفاوت بین شهر و روستا، صنعتی بودن خدمات و فرهنگ شهری است

این کارشناس مسائل اجتماعی با اشاره به رعایت این حقوق در جوامع شهری و روستایی، گفت: حقوق افراد در یک جامعه روستایی مانند شهر است، چون قانون برای همه یکی بوده و تنها تفاوت بین شهر و روستا، صنعتی بودن خدمات و فرهنگ شهری است زیرا به تعداد انسانهای روی زمین، شخصیتهای متفاوت وجود دارد که هیچ کدام مانند هم نیستند و این یکسان نبودن خلق و خوی افراد، باعث ایجاد رفتارهای متفاوت می شود.

وی اضافه کرد: در مقایسه دو خانواده روستایی مشاهده می شود با وجود ارتباط نزدیک در روابط اجتماعیشان، بازهم رفتارها بستگی به نوع تربیت خانوادگی، تحصیلات والدین و موارد متعدد دیگر دارد، تمام افراد دارای حق و حقوقی هستند و نمی توان کسی را از حق خود محروم کرد، زیرا هر کدام با رعایت حقوق دیگری باعث می شوند که ناهنجاری به وجود نیاید.

در مقایسه با گذشته، کودکان امروز از آگاهی عمیق تری برخوردارهستند

هیودی بیان داشت: در گذشته فرزندان از آگاهی و بینشی که اکنون در جامعه است، بنا به علتهای متعدد برخوردار نبودند و در مقایسه با گذشته، کودکان امروز از آگاهی عمیق تری برخوردارهستند، برخی خانواده ها از همین سنین کودکی، فرزندانشان را با علوم روز آشنا می کنند تا زمینه را برای پیشرفت آنان در عصر ارتباطات فراهم کنند.

وی افزود: در حال حاضر تفاوت نسل باعث بالا رفتن توقعات فرزندان از خانواده شده است، چه بسیار خانواده هایی که نمی توانند این توقعات را برآورده کنند که این باعث ایجاد مشکلاتی شده، زیرا جامعه رو به صنعتی شدن است و نسل امروز سعی می کند از عصر ارتباطات عقب نماند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ورامین با اشاره به سئوال رهبر معظم انقلاب که فرمودند "چه کنیم تا زن هم کرامت و عزت خانوادگی اش حفظ شود و هم بتواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد"؟ گفت: تکریم بانوان به عنوان یک رکن اصلی خانواده جایگاه مهمی دارد؛ برخی از بانوان کرامت خود را در همسرداری و پرورش فرزندانی صالح و سالم می دانند، پس دیدگاه زنان نسبت به کرامت فرق می کند.

حقوق زن و مرد یکسان است

هیودی ادامه داد: در جایی دیگر مشاهده می شود، زنان با وجود داشتن شغل مهم، همراه با مزایای مناسب، فکر می کنند هنوز کرامت خود را به دست نیاورده اند؛ حضور فعال بانوان در اجتماع، دانشگاه و پستهای حساس دولتی، نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران برای زن ارزش بسیار بالایی قائل است، چراکه حق و حقوق زن و مرد را یکسان می داند و این رقابت زمینه را برای پیشرفتهای بانوان فراهم می کند.

وی یادآور شد: در روایات اسلامی اشاره شده که جهاد زن همسرداری اوست؛ این مسئله نباید باعث شود بانوان از فعالیتهای اجتماعی کناره گیری کنند و در اجتماع حضور نداشته باشند، یک زن مسلمان به عنوان مادر و همسر با برنامه ریزی مناسب می تواند در دو جایگاه مهم یعنی خانواده و اجتماع به بالاترین مدارج علمی دست یابد.