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۱۹ آذر ۱۳۹۱، ۸:۰۰

خوشایند در گفتگو با مهر:

57 روستای خراسان جنوبی از آموزشهای فنی وحرفه ای برخوردار شدند

57 روستای خراسان جنوبی از آموزشهای فنی وحرفه ای برخوردار شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از برگزاری آموزشهای فنی و حرفه ای در57 روستای استان در سال جاری خبر داد.

حسین خوشایند درگفتگو با مهر، اظهارداشت: از ابتدای امسال تاکنون 146دوره آموزش های فنی و حرفه ای برای روستائیان استان برگزارشده است.

وی با اشاره به اینکه این آموزش ها در 57 روستای استان برگزار شده است، افزود: 41حرفه فنی وحرفه ای به روستائیان آموزش داده شده است.

خوشایند همچنین به فعالیت های انجام شده در حوزه تسهیلات و امور فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا 725 نفر اشتغال برای این نهاد تعهد شده است.

وی از تحقق 80 درصدی تعهدات این مجموعه در ایجاد اشتغال خبرداد و گفت: 574 فرصت شغلی از این محل در استان فراهم شده است.

خوشایند همچنین درخصوص وضعیت تفاهم نامه های امضا شده بادستگاه های اجرایی استان اشاره کرد و گفت: در این راستا 14 تفاهم نامه همکاری در حوزه صنایع، تفاهم نامه درحوزه روستایی، یک تفاهم نامه درپادگان و سه تفاهم نامه درحوزه کاهش آسیب های اجتماعی مبادله شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی از امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه پیام نور بیرجند خبر داد و گفت: همچنین در حوزه آموزش یک مرکز جوار دانشگاهی در پیام نور استان راه اندازی شده است.

کد مطلب 1761180

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