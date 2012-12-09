مدیریت درست شهرک صنعتیزنجان روند اجرای طرحها را تسریع می کند

به گزارش خبرنگارمهر، محمد رئوفی نژاد صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون بررسی طرح های غیر کشاورزی، همکاری دستگاههای ذیربط در روند سریع طرحها را بسیار موثر اعلام کرد و افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید راهکارها و برنامه های کارشناسی شده را در دستور کار قرار دهند.
وی اظهارداشت: اگرمشکل زمین است باید زمین در اختیار سرمایه گذران قرار گیرد و مشکلاشان حل شود و طرح سریع اجرا شود.
استاندار زنجان در خصوص واگذاری طرحهای غیر کشاورزی استان گفت: واگذاری زمین در شهرک خصوصی باید زیر نظر شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان صورت گیرد.
رئوفی نژاد با اشاره به اینکه واحدهای متقاضی بر اساس تایید شرکت شهرکهای صنعتی میتوانند در شهرک خصوصی استقرار پیدا کنند افزود: شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان باید در این زمینه برنامه ریزی مناسبی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: شهرک تخصصی صنعتی در استان زنجان ایجاد میشود.
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