همکاری اصناف و پلیس زمینه ناهنجاری در جامعه را کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا صالحی در دیدار با بازاریان و اصناف آنان را قشری تاثیر گذار در اقتصاد جامعه دانست و افزود: مطمئنأ در پیشبرد تولید و چرخ های توسعه اقتصادی کشور بازاریان و اصناف ستون اصلی را تشکیل می دهند.

وی با تاکید بر نقش موثر اصناف و بازاریان در ارتقای امینت اجتماعی جامعه اظهار داشت: همکاری بیشتر اصناف و بازاریان با پلیس می تواند بسیاری از زمینه های ناهنجاری را در جامعه از بین برده و از بروز جرائم جلوگیری کند.

فرمانده انتظامی استان زنجان پلیس را خدمتگذار مردم خواند و گفت: پلیس طرح های خود را در راستای خواست و اراده مردم طرح ریزی و اجرا می کند.

در ادامه فرمانده انتظامی استان زنجان به همراه رئیس مجمع امور صنفی رئیس اتحادیه طلا فروشان و هتل داران و هیئت امنای حسینیه زنجان در راستای آشنایی با مسائل و مشکلات قشر اصناف و بازاریان به صورت سرزده و غیر منتظره با بازاریان و اصناف شهرستان زنجان دیدار و با آنان گفتگو کردند.

